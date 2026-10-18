5成Z世代嘆約會太花錢！美國掀Affordating潮：金錢觀合拍成加分項

摘要 生活成本高漲，消費降級從餐桌一路吹進了戀愛市場。BMO與Zelle的調查顯示，美國年輕人不只砍約會預算，連挑對象的標準都在改變：半數人決定要不要繼續交往時，最看重的已經不是浪漫，而是另一項條件。

第一次約會，吃大餐才算有誠意嗎？對住在紐約布魯克林的26歲男子朱爾斯（Winston Jules）而言，答案正在改變。

去年夏天，他週末還會帶約會對象到較高檔的餐廳，以及一杯調酒要價20美元的酒吧。如今，行程可能換成公園野餐、散步、吃冰淇淋。這名醫療櫃檯人員與母親同住，分擔房租；為了維持財務穩定，也減少約會、聚餐，以及和朋友出遊。

《華爾街日報》7月報導的這個故事，映照出一股約會風潮：當生活成本高漲，部分Z世代開始重新盤算戀愛支出。

約會單次花費約6千！5成Z世代直呼吃不消

這股新趨勢背後有現實壓力。根據BMO金融集團今年公布的調查，美國一次約會的平均總支出達189美元（約合新台幣6,033元），比去年增加12.5％，包含事前打理、交通等費用。其中，5成Z世代認為約會成本妨礙自己的財務目標。

美國女性生活風格媒體《Cosmopolitan》7月將「Affordating」，也就是依照自己的預算，精打細算的安排約會，列入2026年夏季戀愛趨勢。不論是選擇較便宜或免費的活動做為約會亮點、雙方一起分攤費用，或者是更坦白說明可負擔能力，都是這個概念中常見的做法。

例如交友App Hinge在4月推出讓用戶列出3種約會選項的功能。截至6月底，由用戶自行填寫的約會活動包括去海灘、玩桌遊、觀星。這些活動提供了較低預算也能安排見面的可能。

近4成肯定平價用心約會！金錢透明成加分關鍵

值得注意的是，平價也可能留下好印象！支付平台Zelle在9月公布的《約會新經濟報告》（New Economics of Dating Report）顯示，38％的受訪者曾因對方安排平價且用心的約會而給予正面評價，高於安排豪華高檔約會的23％。

這份調查涵蓋1,800名過去一年曾約會的美國Z世代及千禧世代成年人，也包含已有伴侶者。

半數受訪者曾在決定是否繼續與某人約會時，將金錢觀契合度看得比浪漫吸引力更重要。另有24％的人表示，曾因財務上不契合而決定不再追求某人。

即使薪水相近，兩人對消費與儲蓄的期待，也可能不同。同樣一筆錢，有人想存下來買房，有人想拿去旅行。除了怎麼花錢，能否坦白溝通也受到重視：Zelle調查顯示，54％的受訪者將金錢上的誠實透明視為加分條件。

從挑選餐廳、安排活動，到商量如何分攤費用，一次約會就有機會看出彼此的期待。當一方想控制開支，另一方願不願意配合？兩人能不能找到都滿意的安排？

「這個月想少花一點，我們喝咖啡好嗎？」一句話，既說明預算，也表達想見面的心意。對方如何回應，也許比一頓大餐，更能看出兩個人能不能一起過日子。

資料來源：WSJ、Cosmopolitan、BMO、Zelle

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文5成Z世代嘆約會太花錢！美國掀Affordating潮：金錢觀合拍成加分項》