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法暴動重創里摩市政廳 范斯轉貼影片批移民政策

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國副總統范斯。路透
美國副總統范斯。路透

美國副總統范斯今天在社群平台X分享法國中部城市里摩市政廳遭縱火的影片，並將法國近期的暴力抗議與移民政策連結，批評西方自由派忽視移民融合問題。

法新社報導，范斯（JD Vance）在X上寫道：「西方自由派以多元與同理之名，將第三世界人口引入法國及其他國家，卻忽略了融合與相容性的根本問題。早有人告訴他們，這樣做會導致今天的局面，但他們沒有聽進去。」

他補充說：「我祈禱法國這個有著傑出人民的美麗國家，能在更多地標遭到焚毀前，制止這種瘋狂行徑。」

被視為2028年總統大選潛在參選人的范斯，也把法國這波事件與美國即將於11月3日登場的期中選舉做連結。

范斯表示：「我希望美國人能夠注意到，這就是國會民主黨人想讓美國走向的未來。」

42歲的范斯時常批評歐洲移民政策過於寬鬆，甚至曾於2025年2月在慕尼黑（Munich）安全會議演說中公開告誡歐洲領袖。

范斯轉貼的影片所顯示的里摩（Limoges）市政廳火災，發生在法國今天全國示威期間。這場示威原本針對生活成本上漲及公共服務惡化，部分地區其後演變成街頭暴力、商店遭洗劫及縱火事件。

法國地方官員指出，一群蒙面抗議者在市政廳外焚燒警車，接著破窗闖入這座擁有143年歷史的建築縱火，導致屋頂坍塌至下方樓層，外部結構已有2/3毀壞，僅剩西側翼樓倖存。

里摩當地行政首長巴哈特（Maurice Barate）向法新社表示，這起火災是「文化遺產方面的災難」，並痛批這是「流氓分子的蓄意行為」。

當時有數百名民眾在現場圍觀火勢，甚至有市府員工難過落淚。除了市政廳遭受毀滅性打擊，里摩市中心當晚也有數家商店遭到洗劫。

這波從學生抗議擴大、訴求涵蓋生活成本與公共服務問題的全國性示威，在巴黎（Paris）、馬賽（Marseille）等多個城市演變成大規模洗劫與縱火，成為法國數十年來最嚴重的暴力事件之一。

范斯 移民 影片

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