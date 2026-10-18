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卡車暴衝堪薩斯足球賽場釀2死10傷 34歲駕駛遭拘留

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國警方今天表示，一輛卡車衝入堪薩斯州威契塔（Wichita）一場青少年足球賽事現場，造成一名6歲男童及一名35歲男子死亡，另有10人因嚴重外傷送醫治療。

路透社報導，威契塔警局隊長摩西（Aaron Moses）在記者會上表示，傷者傷勢從輕微到嚴重不等，但目前看來都沒有生命危險。他說，兩名死者在現場即被宣告身亡。

摩西表示，肇事卡車由一名34歲女子駕駛，卡車最後停在史垂克運動園區（Stryker Sports Complex）西端的一處空地。他說，這名女子一直配合調查人員。不過，當被問及她是否已遭逮捕時，摩西僅表示她目前遭到拘留。

威契塔警察局長蘇利文（Joe Sullivan）表示：「我們已經釐清了事發經過，但目前正全力調查案發原因，現在還沒有答案。」

警方表示，傷者包括兩名5歲兒童、兩名8歲兒童、一名9歲兒童及5名成人。除這10人外，另有一名成人因非創傷性健康問題住院。

摩西表示，肇事駕駛有一名孩子當時也在該園區踢足球，但並非在案發的球場上。他也說，肇事卡車上另有兩名未成年乘客。

威契塔市長吳莉莉（Lily Wu）表示：「對威契塔來說，今天是令人心碎的一天。許多家庭來到史垂克體育園區，本想好好享受週六午後時光、看著孩子踢足球，誰也沒料到竟會上演這樣的悲劇。」

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