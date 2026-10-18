美國期中選舉倒數 洛杉磯「無王日」示威聚焦動員投票

距離美國期中選舉不到3週，洛杉磯今天數千人參與「無王日」（No Kings）示威，關注議題從汽油價格、移民政策到國會權力制衡。主辦單位表示，希望把街頭能量轉化成選票。

這是2025年川普重返白宮以來，民間團體第4度舉行全國串連的「無王日」活動，以「不要國王：提前投票」（No Kings: Vote Early）為主題，鼓勵民眾確認投票資格、了解投票方式，踴躍行使投票權。

期中選舉投票日為11月3日，但加州選民可透過郵寄、投遞箱，或前往指定投票所的方式，在投票日之前完成投票。

洛杉磯市中心的集會在市政府前登場，數千名民眾舉標語，沿著市中心街道遊行。除了批評川普政府移民執法政策、抗議移民暨海關執法局（ICE）執法，部分示威者也將汽油價格、生活成本與期中選舉連結，呼籲透過選票表達訴求。

主辦單位50501 SoCal發言人鄧恩（Hunter Dunn）接受中央社訪問表示，過去一年多來，「無王日」運動動員全美數百萬人參與，希望將累積的群眾力量轉化成具體、有意義的實質改變。

鄧恩說：「我們採取的其中一項行動，就是盡可能提高提前投票率。」他表示，美國立法、行政及司法三權應相互制衡，但目前國會沒有充分發揮監督功能，因此今年選舉格外重要。

這場集會也反映選民對民生議題的關切。美聯社日前分析，9月以來民主黨競選廣告聚焦川普關稅措施、對伊朗發動戰爭造成食品與汽油價格上漲，以及「歐巴馬健保」補助到期後民眾保費負擔加重等議題；共和黨則較常強調減稅與治安。

來自俄亥俄州的茱蒂（Judy）與傑克（Jack），原本到洛杉磯度假，得知當地舉行「無王日」活動，特地帶著自製標語參加。

傑克手持一面畫有加油槍的標語，上面寫著「川普害我為油價傷透腦筋」（Trump is a pain in my gas），借用英文俚語「令人頭痛的麻煩」（a pain in myass），將ass改成gas（汽油）以雙關語諷刺川普，表達對汽油價格的不滿。標語下方則寫著「11月3日，用選票讓他們全部下台」。

南加州汽油價格仍居高檔。根據美國汽車協會（AAA）17日數據，洛杉磯地區普通汽油平均每加侖6.24美元，換算每公升約新台幣53元，較去年同期上漲約3成3，遠高於全美平均每加侖4.31美元的價格。

茱蒂向中央社記者表示，期中選舉攸關國會能否制衡總統。她說：「眾議院和參議院都由共和黨掌控，他們就能制定一大堆荒謬的法律，然後川普只要簽字，那些法律就會正式生效。」

目前美國國會參眾兩院均由共和黨掌握多數。眾議院共和黨218席、民主黨214席，另有1名無黨籍議員屬共和黨團、2席出缺；參議院共和黨53席、民主黨45席，另有2名無黨籍議員屬民主黨團。

這次期中選舉將改選眾議院全部席次及參議院約1/3席次，選舉結果將影響川普剩餘任期的國會立法與行政監督。