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影／川普自爆化妝習慣 稱會親自動手化淡妝：不然像個死人

香港01／ 撰文：劉耀洋
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普（Donald Trump）10月16日在為共和黨中期選舉候選人助選的集會發表講話時，抨擊正競逐連任的民主黨參議員奧索夫（Jon Ossoff）「化妝支出多」。他未有為相關指控提出證據，但卻在過程中突然自爆化妝習慣。現年80歲的川普稱自己的妝容都很淡，且通常是他自己操刀，並開玩笑指他完全不化妝的話，看起來會像個死人般。

美媒《每日野獸》（Daily Beast）16日報導，川普在佐治亞州的集會上發表該言論。他一邊示範自己如何化妝，一邊說：「我化的（妝容）用量很少，都是自己簡單弄兩下。因為一點妝都不化的話，看起來會有點像死人（a dead person），我可不想那副模樣。」

川普接著將矛頭重新指向奧索夫，稱後者的妝容化得特別足，有專屬化妝師，並且在化妝方面花費大量金錢。

川普表示：「他（奧索夫）花在化妝上的錢，比參議院歷史上任何男、女議員都要多，女人們對此都頗有微詞。」

川普會在集會上提及化妝相關的指控，是因為美媒《華盛頓自由燈塔報》（The Washington Free Beacon）7月曾報道指，奧索夫花費了數千美元的競選資金用於「化妝服務」，比本屆選舉週期內的其他聯邦候選人都要多。

不過，川普本人的妝容都備受外界關注，而最近人們的關注點，集中在川普曾使用遮瑕膏來掩蓋他手上經常可見的瘀青。

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文章授權轉載自《香港01》

川普 化妝

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