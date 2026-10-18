快訊

中職／獅獅變龍象 梅賽鍶、菲力士前隊友同場過招今拚G2

趙豐邦重溫經典對決跳球神技 悼念「撞球之子」楊清順

台版地獄火土法煉鋼出狀況 貨車載飛彈「只能往右射」

聽新聞
0:00 / 0:00

全美3000場「無王日」活動 號召期中選舉提前投票

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國期中選舉將至，全美各地今天約有3000場「無王日」活動，號召合格選民提前投票，盼以高投票率展現民意力量，為民主取得明確且壓倒性勝利。

法新社報導，這是美國總統川普重返白宮後面臨的第4次「無王日」。退休教師卡爾森（Sabine Carlson）今天在國會山莊附近參加了這項知名的反川普活動。

這名66歲的民主黨人，拿著一把寫有「投票、力量、人民」字樣的雨傘，表示活動訴求明確，「表達憤怒很好，我們有一長串不滿清單，但最重要的是去投票。」

全美今天約有3000場「無王日」活動，最新一波並未舉行大規模遊行，而是在各地以不同形式呈現，包括車隊鳴按喇叭、音樂會和社區聚會。

「無王日」鼓勵選民提前投票，範圍從紐約、洛杉磯等民主黨票倉，到全美各地小鎮。居多數的共和黨目前在期中選舉面臨激烈挑戰，民主黨正以生活成本和不受歡迎的中東戰爭為競選主軸，力拚重掌國會。

美國大多數地區允許選民提前投票，有時可提前數週。

民主監督組織「同道會」（Common Cause）負責基層動員的庫維爾蒂（Alma Couverthie）說，「無王日」的重點是「讓投票回歸真正面貌：一種力量展現、一種服務行動，也是一種歡樂之舉」。

川普曾多次公開批評郵寄投票的作法，反對者則擔心政府將試圖破壞選舉結果，尤其是在共和黨最終落敗的情況下，民調顯示此種可能性很高。

透過倡導提前投票，「無王日」主辦單位希望杜絕任何不法。

庫維爾蒂說：「防止這個政府在投票日後搞鬼最好的辦法，就是確保我們的投票率夠高、明顯具壓倒性優勢，讓我們的民主勝利無可質疑。」

不願透露姓名的維吉尼亞州退伍軍人也參加今天活動，宣洩對當前美國政治的不滿。他向媒體表示：「自己原以為所服務的國家，與這個國家如今的樣貌，兩者之間的落差令人感到幻滅。」

這名老兵拿著寫有「為人性投票、立刻結束這場鬧劇、拿回我們的國家」字樣的雨傘，表示希望看到「美國人民在11月3日（投票日）給出強力回應」。

華盛頓以外也有理念相近的美國民眾。在北卡羅來納州加斯托尼亞（Gastonia），婦女們舉牌要求「為民主按喇叭」；在佛羅里達州的威爾頓莊園（Wilton Manors），示威者也舉著「實在受夠了」的標語。

投票 期中選舉 活動

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美民間第4度發起「無王日」集會 力推期中選舉提前投票

福斯民調：川普支持度36%創新低 選民最擔憂的不是通膨

撒錢救選情失靈？川普稱勝選每人發5000美元 專家揭難打動選民原因

聯合報社論／行政不公、查賄雙標，國家機器處處介選

相關新聞

美豁免對俄制裁盼普亭回報！共和黨人怒喊徹查 嗆川普接下來沒戲唱了

紐約時報報導，美國總統川普16日深夜發布行政命令，豁免對俄羅斯的新一輪制裁，指望俄羅斯總統普亭投桃報李，協助緩解美國高漲的能源價格壓力，避免高油價衝擊共和黨在11月3日的期中選舉選情。此舉引發國會跨黨派強烈反彈，連共和黨議員也公開要求調查川普是否暗助普亭。不過，由於制裁法案賦予總統廣泛裁量權，國會短期內恐難以反制。未來選後復會時，議員是否進一步採取行動將成焦點。

白宮新發言人上任5天就被開除 川普：也許這工作不適合她

年僅四十一歲的白宮發言人凱蒂．扎卡里亞剛上任五天，就「被離職」。美國總統川普十六日上午要求她重新考慮適不適任這項職務。紐約時報等外媒同日報導，她已被開除。川普第一任只做十一天就匆匆下台一鞠躬的白宮聯絡室主任史卡拉穆奇在社媒Ｘ寫道，紀錄就是用來打破的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。