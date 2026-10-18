全美3000場「無王日」活動 號召期中選舉提前投票

美國期中選舉將至，全美各地今天約有3000場「無王日」活動，號召合格選民提前投票，盼以高投票率展現民意力量，為民主取得明確且壓倒性勝利。

法新社報導，這是美國總統川普重返白宮後面臨的第4次「無王日」。退休教師卡爾森（Sabine Carlson）今天在國會山莊附近參加了這項知名的反川普活動。

這名66歲的民主黨人，拿著一把寫有「投票、力量、人民」字樣的雨傘，表示活動訴求明確，「表達憤怒很好，我們有一長串不滿清單，但最重要的是去投票。」

全美今天約有3000場「無王日」活動，最新一波並未舉行大規模遊行，而是在各地以不同形式呈現，包括車隊鳴按喇叭、音樂會和社區聚會。

「無王日」鼓勵選民提前投票，範圍從紐約、洛杉磯等民主黨票倉，到全美各地小鎮。居多數的共和黨目前在期中選舉面臨激烈挑戰，民主黨正以生活成本和不受歡迎的中東戰爭為競選主軸，力拚重掌國會。

美國大多數地區允許選民提前投票，有時可提前數週。

民主監督組織「同道會」（Common Cause）負責基層動員的庫維爾蒂（Alma Couverthie）說，「無王日」的重點是「讓投票回歸真正面貌：一種力量展現、一種服務行動，也是一種歡樂之舉」。

川普曾多次公開批評郵寄投票的作法，反對者則擔心政府將試圖破壞選舉結果，尤其是在共和黨最終落敗的情況下，民調顯示此種可能性很高。

透過倡導提前投票，「無王日」主辦單位希望杜絕任何不法。

庫維爾蒂說：「防止這個政府在投票日後搞鬼最好的辦法，就是確保我們的投票率夠高、明顯具壓倒性優勢，讓我們的民主勝利無可質疑。」

不願透露姓名的維吉尼亞州退伍軍人也參加今天活動，宣洩對當前美國政治的不滿。他向媒體表示：「自己原以為所服務的國家，與這個國家如今的樣貌，兩者之間的落差令人感到幻滅。」

這名老兵拿著寫有「為人性投票、立刻結束這場鬧劇、拿回我們的國家」字樣的雨傘，表示希望看到「美國人民在11月3日（投票日）給出強力回應」。

華盛頓以外也有理念相近的美國民眾。在北卡羅來納州加斯托尼亞（Gastonia），婦女們舉牌要求「為民主按喇叭」；在佛羅里達州的威爾頓莊園（Wilton Manors），示威者也舉著「實在受夠了」的標語。