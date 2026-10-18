快訊

中職／獅獅變龍象 梅賽鍶、菲力士前隊友同場過招今拚G2

趙豐邦重溫經典對決跳球神技 悼念「撞球之子」楊清順

台版地獄火土法煉鋼出狀況 貨車載飛彈「只能往右射」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普暫緩大規模制裁俄羅斯 美議員批：普亭收到最佳生日禮

中央社／ 華盛頓17日專電

美國總統川普昨天簽署一項行政命令，暫緩執行針對俄羅斯經濟的大規模新制裁方案，美國兩大黨國會議員齊聲撻伐，批評川普此舉是向非法入侵烏克蘭的俄國獨裁者讓步，還有議員形容，這是俄國總統普亭今年收到的「最佳生日禮物」。

這項法案以已故南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）的名字命名，內容包括對俄羅斯出口商品及政治、軍事領袖實施制裁，目的在於打壓俄國經濟並切斷助長對俄烏戰爭的資金流動。該項立法也針對俄羅斯石油或天然氣的前5大進口國加徵關稅。

在美國國會兩院通過後，川普上個月將法案簽署立法，不料昨天卻簽署行政命令暫緩執行，並向國會表示，暫緩實施「符合美國國家利益」。但川普在行政命令中並未針對「國家利益」的部分提供進一步說明。

川普此舉招致跨黨派國會議員齊聲批評。與川普同屬共和黨的聯邦參議員柯寧（John Cornyn）今天在X發文寫道，葛蘭姆「一定會感到無比震驚」。

葛蘭姆生前主張美國應對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，以作為施壓俄羅斯結束俄烏戰爭的手段。

共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）也發文抨擊，此舉「極不負責」，川普政府向非法入侵烏克蘭、殺害無辜平民的俄羅斯獨裁者讓步，這令人無法接受。「若（川普）總統真的想要降低能源價格，他應該去解決伊朗問題」。

川普2月底和以色列聯手對伊朗開戰，導致全球油價上漲，戰事至今尚未落幕。

另外，民主黨議員同樣反對川普暫緩實施對俄新制裁法案。民主黨籍聯邦眾議員貝耶（Don Beyer）在X發文批評，川普向普亭（Vladimir Putin）妥協，「再次背叛了我們的烏克蘭夥伴」。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也在X發文寫道，川普送給了普亭今年能收到的「最佳生日禮物」。

民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）則在臉書貼文直言，川普此舉無關美國國家安全，只是為了奉承討好普亭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群發文表示，美國減輕對侵略者的壓力，是對普亭的財務獎勵。「這一切只會鼓勵他繼續發動攻擊」。

川普在簽署這項行政命令之前，上週才宣布，美國將從俄羅斯進口柴油，以試圖壓低能源價格，儘管此舉恐在俄烏戰爭中對烏克蘭造成不利影響。

隨著美國11月3日的期中選舉將至，「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，川普因柴油價格高漲而面臨壓力，生活成本高昂已成為選民關心的核心議題。

川普宣布和俄羅斯達成柴油協議，不僅引發美國國會跨黨派議員強烈反彈，美國在歐洲的盟友也在這項宣布後，紛紛強調對澤倫斯基的支持。

華郵指出，這項與俄羅斯的石油協議雖可能稍微緩解美國的油價，但進口量僅占美國總消耗量的一小部分，預期對價格的實際影響有限。

川普 生日 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美對俄多項制裁 川普喊卡 力求選前降低國內柴油價格

利益優先…川普簽命令豁免對俄制裁 澤倫斯基：鼓勵普亭攻擊

美俄柴油協議後再加碼！川普豁免對俄新制裁 稱符合美國利益

烏克蘭軍用版星鏈服務受限 川普否認下令限縮

相關新聞

美豁免對俄制裁盼普亭回報！共和黨人怒喊徹查 嗆川普接下來沒戲唱了

紐約時報報導，美國總統川普16日深夜發布行政命令，豁免對俄羅斯的新一輪制裁，指望俄羅斯總統普亭投桃報李，協助緩解美國高漲的能源價格壓力，避免高油價衝擊共和黨在11月3日的期中選舉選情。此舉引發國會跨黨派強烈反彈，連共和黨議員也公開要求調查川普是否暗助普亭。不過，由於制裁法案賦予總統廣泛裁量權，國會短期內恐難以反制。未來選後復會時，議員是否進一步採取行動將成焦點。

白宮新發言人上任5天就被開除 川普：也許這工作不適合她

年僅四十一歲的白宮發言人凱蒂．扎卡里亞剛上任五天，就「被離職」。美國總統川普十六日上午要求她重新考慮適不適任這項職務。紐約時報等外媒同日報導，她已被開除。川普第一任只做十一天就匆匆下台一鞠躬的白宮聯絡室主任史卡拉穆奇在社媒Ｘ寫道，紀錄就是用來打破的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。