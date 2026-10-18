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紐約曼哈頓地鐵站槍擊案釀1死 列車暫不停靠

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

美國紐約曼哈頓中城一處地鐵站月台今天發生民眾爭執，最終演變成槍擊事件，一名男子中彈身亡。警方調查期間，列車暫不停靠該站。

美聯社報導，槍擊事件發生於今天中午12時20分左右，地點為第7大道與第53街交會處的地鐵站，附近有數座百老匯劇院及卡內基音樂廳（Carnegie Hall）。

警察在現場發現一名成年男子胸口中彈。警方發言人表示，槍擊事件發生在地鐵E線月台，涉入這起爭執的男子有2至3人。

救護人員趕抵現場後隨即將傷者送醫，但他最終仍宣告不治。

目前無人遭到逮捕。警方調查期間，原本停靠該站的列車暫時過站不停。

紐約 槍擊 地鐵

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