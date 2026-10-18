聽新聞
0:00 / 0:00

白宮新發言人 上任5天就被開除

聯合報／ 記者胡玉立、編譯馬雯婷／綜合報導
白宮新發言人扎卡里亞（左）上任僅5天，就因表現不佳、失言與自稱律師卻沒證書而「被下台」。美國總統川普總統（右）決定不再保她。歐新社
白宮新發言人扎卡里亞（左）上任僅5天，就因表現不佳、失言與自稱律師卻沒證書而「被下台」。美國總統川普總統（右）決定不再保她。歐新社

年僅四十一歲的白宮發言人凱蒂．扎卡里亞剛上任五天，就「被離職」。美國總統川普十六日上午要求她重新考慮適不適任這項職務。紐約時報等外媒同日報導，她已被開除。川普第一任只做十一天就匆匆下台一鞠躬的白宮聯絡室主任史卡拉穆奇在社媒Ｘ寫道，紀錄就是用來打破的。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述川普顧問報導，川普已解僱扎卡里亞，未來幾天內她將離開白宮。美國「國會山莊報」報導，她處於卸下這項職務的過渡階段。華爾街日報也報導，白宮官員及知情人士證實，她將轉任新職，不再擔任白宮新聞祕書（首席發言人）。

川普從白宮赴喬治亞州輔選前，向媒體暗示扎卡里亞即將離職。他說，「老實講，要是我是妳，我會重新考慮（這份工作）」。他還說，回白宮後會和她談談，將（去留的）決定權留給她。

川普指稱，他問扎卡里亞，「凱蒂，妳需要這些嗎？我覺得妳不需要；妳想一下，但我建議妳重新考慮」。

川普還指稱，媒體這幾天對扎卡里亞的態度「很粗暴」甚至「惡意相向」，且沒打算罷休；「她這幾天承受很大壓力。也許這份工作不適合她。我對她說，人生最重要是要過得開心」。

不到一周前，川普罕見跳過白宮幕僚長威爾斯，直接聯繫扎卡里亞，邀她接任白宮發言人，接替李維特請辭後的空缺。扎卡里亞因擔任保守派電視評論員，引起川普注意，且其他人選曾批評川普而被認為不合適，才讓她脫穎而出。但很快就暴露她欠缺相關經驗的問題。

十三日由扎卡里亞主持的白宮簡報處女秀只草草進行十四分鐘。她明顯緊張慌亂，僅回答三個問題。另外，她曾在電視上自稱lawyer（最廣泛的說法）；川普宣布她的人事時則稱attorney（有證書的執業律師）。但事後證明她並未通過律師資格考試。

川普身邊人士指稱，川普仍尊重且欣賞扎卡里亞。川普原本並不認為她的白宮簡報處女秀有多糟。但她十五日晚間與福斯新聞主持人尚漢尼提對談、十六日做客「福斯與朋友們」節目後，招致更多批評，才使川普確信已不可行。川普坦言，她還沒準備好應付這類（全美）黃金時段（節目）。

白宮 發言人 川普 律師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

白宮發言人上任僅5天遭撤換！律師資格惹議 川普親自勸退

「有人查過她背景嗎？」白宮新發言人5天被炒 川普當初憑一理由選她

白宮發言人只當5天！記者揭登場2分鐘就知會下台 川普遭批害她淪笑柄

白宮新聞秘書上任5天傳被炒魷魚！川普坦言：也許她不適任

相關新聞

烏軍星盾一度斷網 川普、馬斯克否認介入

美國總統川普十六日聲稱，日前「星盾」對烏克蘭武裝部隊的服務中斷，既不是他，也不是美國科技富豪馬斯克造成。但英國每日電訊報十六日報導，馬斯克曾主動向川普提議，對烏克蘭提供的「星鏈」服務降速。星盾是馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）星鏈軍規版。

煤礦要塞遭俄控制？烏軍否認

俄羅斯總統普亭十六日說，接到參謀總長格拉西莫夫表示俄軍已控制烏東頓內次克州煤礦城鎮多布羅皮利亞的報告。多布羅皮利亞被視為俄烏兩軍在該州的最激戰地。

俄財長IMF會議演說 多國代表退場抗議

路透十七日引述三位知情人士報導，多位出席國際貨幣與金融委員會（ＩＭＦＣ）的代表，當天在俄羅斯財長希魯阿諾夫以俄語演說時，退出會場以示抗議，包含歐盟代表。該委員會是國際貨幣基金（ＩＭＦ）的指導委員會。

澤倫斯基：G20有望美俄烏三方會 美俄未證實

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基十七日表示，烏克蘭、美國與俄羅斯三方會議可能在美國舉行的廿國集團（Ｇ20）峰會期間登場。不過，俄羅斯和美國目前都還沒有確認。

歐盟貿易反制 擬擴大限制進口大陸商品

中歐貿易投資磋商機制第二次例會十月九日達成以油電汽車為主的貿易協議，但歐盟執委會主席范德賴恩十六日表示，與中國達成的協議並不能解決結構性失衡問題，歐盟執委會將提議以更大力度限制從中國進口商品，早前她已表示歐盟對華貨物貿易逆差目前每天超過十億歐元（約十一點二億美元）。

王毅訪克羅埃西亞談中歐關係 「對歐順差是市場需求結果」

中國與歐盟經貿問題最近深受關注。中共政治局委員兼大陸外長王毅十六日到訪東南歐的克羅埃西亞時表示，歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決辦法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。