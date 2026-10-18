白宮新發言人 上任5天就被開除

年僅四十一歲的白宮發言人凱蒂．扎卡里亞剛上任五天，就「被離職」。美國總統川普十六日上午要求她重新考慮適不適任這項職務。紐約時報等外媒同日報導，她已被開除。川普第一任只做十一天就匆匆下台一鞠躬的白宮聯絡室主任史卡拉穆奇在社媒Ｘ寫道，紀錄就是用來打破的。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述川普顧問報導，川普已解僱扎卡里亞，未來幾天內她將離開白宮。美國「國會山莊報」報導，她處於卸下這項職務的過渡階段。華爾街日報也報導，白宮官員及知情人士證實，她將轉任新職，不再擔任白宮新聞祕書（首席發言人）。

川普從白宮赴喬治亞州輔選前，向媒體暗示扎卡里亞即將離職。他說，「老實講，要是我是妳，我會重新考慮（這份工作）」。他還說，回白宮後會和她談談，將（去留的）決定權留給她。

川普指稱，他問扎卡里亞，「凱蒂，妳需要這些嗎？我覺得妳不需要；妳想一下，但我建議妳重新考慮」。

川普還指稱，媒體這幾天對扎卡里亞的態度「很粗暴」甚至「惡意相向」，且沒打算罷休；「她這幾天承受很大壓力。也許這份工作不適合她。我對她說，人生最重要是要過得開心」。

不到一周前，川普罕見跳過白宮幕僚長威爾斯，直接聯繫扎卡里亞，邀她接任白宮發言人，接替李維特請辭後的空缺。扎卡里亞因擔任保守派電視評論員，引起川普注意，且其他人選曾批評川普而被認為不合適，才讓她脫穎而出。但很快就暴露她欠缺相關經驗的問題。

十三日由扎卡里亞主持的白宮簡報處女秀只草草進行十四分鐘。她明顯緊張慌亂，僅回答三個問題。另外，她曾在電視上自稱lawyer（最廣泛的說法）；川普宣布她的人事時則稱attorney（有證書的執業律師）。但事後證明她並未通過律師資格考試。

川普身邊人士指稱，川普仍尊重且欣賞扎卡里亞。川普原本並不認為她的白宮簡報處女秀有多糟。但她十五日晚間與福斯新聞主持人尚漢尼提對談、十六日做客「福斯與朋友們」節目後，招致更多批評，才使川普確信已不可行。川普坦言，她還沒準備好應付這類（全美）黃金時段（節目）。