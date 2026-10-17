美民間第4度發起「無王日」集會 力推期中選舉提前投票

隨著美國期中選舉將至，民間團體準備今天稍後在全美各地舉行逾3000場「無王日」集會，旨在鼓勵合格選民提前投票。這是總統川普重返白宮後面臨的第4次「無王日」行動。

法新社報導，美國民間前幾次發起「無王日」示威集會，旨在抗議川普（Donald Trump）的政策和施政。

這次活動名為「無王：提前投票」（No Kings: VoteEarly），用意不在於抗議川普和他所屬的共和黨，而是鼓勵選民出門投票。

美國期中選舉訂11月3日舉行，但多數地區允許選民提前投票，有時甚至可以提前數週。

主辦方發表聲明說：「這是跨黨派的選民參與日。我們將不同群體凝聚在一起，以擬定提前投票計畫、確保每位合格選民都了解自己所在區域的投票方式，以及有機會表達自身訴求。」

「無王日」活動安排因地而異、形式多元，包括在洛杉磯舉行音樂節、在華府徒步前往聯邦最高法院、在芝加哥舉辨老少咸宜的工作坊，以及亞特蘭大的選舉觀察員培訓。

支持本次活動的合作夥伴美國民權聯盟（ACLU）政治與倡議長席菲林（Deirdre Schifeling）認為：「『無王：提前投票』將在各地舉辦數以千計活動，歡慶我們享有的投票權。」

「無王日」主辦方擬藉由鼓吹選民提前投票，杜絕投票日當天可能發生的違規舞弊行為。