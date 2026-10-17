白宮發言人只當5天！記者揭登場2分鐘就知會下台 川普遭批害她淪笑柄

美國總統川普的白宮發言人札卡里亞（Katie Zacharia）上任僅5天便離職，讓白宮記者感到震驚。一名白宮記者接受福斯數位新聞採訪時直言，這實在太殘酷了。

札卡里亞13日首次站上白宮簡報室講台，表現卻不受好評。批評人士指出，她神情緊張，只點名3名記者提問。另一名白宮記者說：「她開始宣讀講稿才2分鐘，我就知道她要走人了。她和李維特的表現差異實在太大，事後我們都感到震驚。」

這名記者指出，前任發言人李維特不僅漂亮，還是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的鐵桿支持者，而且莊重、專業又言之有物，為白宮發言人樹立新標準。他直言：「光是性感、在電視上表現出色還不夠。」

第三名白宮記者則對川普當初選中札卡里亞感到驚訝，因為川普通常能準確判斷一個人是否具備「那種特質」。他指出，白宮發言人的工作是代表總統向美國人民發言，必須具備出色的溝通能力，札卡里亞首次記者會的表現沒有任何藉口可言。「沒有人期待她能回答所有問題，甚至大多數問題。但我期待她至少具備基本的溝通能力，而她根本沒有。」

除了首次記者會表現不佳，札卡里亞一再聲稱自己曾是律師，也可能對她在川普政府的前途造成更致命的打擊。一名白宮記者認為，相較於首次、也是唯一一次記者會的表現，律師資格爭議構成「更大的威脅」。

另一名白宮記者認為，札卡里亞接受了一份自己「顯然不具備資格」的工作，還美化履歷，而且明知相關問題終究會曝光，因此不值得同情。不過，這名記者也批評川普應該感到羞愧，因為他急於任命新發言人，顯得不耐煩又衝動，甚至不願讓白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）勸他稍等，以便尋找更有能力、準備更充分的人選，接下這份政府裡最困難的工作之一。

這名記者指出，白宮通訊團隊有幾人足以勝任發言人工作，卻不符合川普心目中的理想形象。他批評，川普找來一名看起來親切、原本在電視上為他辯護且表現尚可的年輕女性，卻因不願聽取反對意見，讓她蒙受極大羞辱，成為全國笑柄。「我不想說他毀了她的一生，但她在很長一段時間內都會成為別人的笑柄。這並不公平。」

白宮仍在尋找接替札卡里亞的人選，但另一名白宮記者認為，在川普政府任內，由誰擔任白宮發言人「根本不重要」。他說：「川普每天對所有事情都在說謊，而且經常徹底改變主意，讓他的幕僚看起來像傻瓜。」