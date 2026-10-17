「有人查過她背景嗎？」白宮新發言人5天被炒 川普當初憑一理由選她

白宮新任發言人札卡里亞（Katie Zacharia）上任5天便遭撤換。CNN報導，她原本甚至不在主要人選之列，之所以突然獲青睞，源自川普一時起意，想任用一名忠誠、經常在電視上替他辯護的人。

整起事件發生在距離期中選舉不到3周之際。共和黨選情惡化，川普也因黨內困境受到責難，開始抱怨沒有人替自己傳達政治訊息，原本不急著填補的發言人職缺，突然變得重要起來。

白宮先前其實已找了數周。顧問與盟友曾提出幾名知名度更高的人選，但高層數度縮小名單後，卻發現候選人過去曾批評川普，因此剔除。就在此時，經常上有線電視替川普辯護的札卡里亞浮上檯面。一周前她甚至還不在考慮名單中。

白宮先安排兩人通話，札卡里亞隔天飛到華府，兩天後進入橢圓辦公室，川普便提議任用她，當時白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）甚至不在場。

問題很快就在她第一次主持白宮記者會後爆發。札卡里亞上場前90分鐘，簡報資料才全部定稿；即使只是照稿念一段稱頌川普政績的制式內容，她仍講得斷斷續續，進入提問後，又答不出美國是否停止與烏克蘭分享情報。記者會進行約14分鐘便草草落幕。

一名政府高層直言：「有些人就是有那種能力，她沒有，她鎮不住全場。」另一名川普顧問看完記者會後更直接爆粗口：「他X的在那搞什麼？」有人追問：「有人審查過她嗎？」答案很簡單：沒有。

但川普起初甚至不認為札卡里亞表現特別糟，直到相關報導愈演愈烈後，才開始感到難堪。

另一段插曲發生在川普13日赴阿拉斯加造勢時。札卡里亞自行安排川普在活動後接受福斯新聞記者訪問。白宮幕僚提醒她，川普才剛在台上講了兩個小時，向來不喜歡活動結束後再排事情，團隊上下都很清楚這項習慣。

但札卡里亞仍堅持，還說那名記者是她的朋友。直到川普下台準備離開，她才告知安排。消息人士說，川普明顯動怒，表示不想受訪，最後才讓步。幕僚認為，這顯示札卡里亞不懂自己的老闆。

在這之後，札卡里亞被媒體踢爆沒通過資格考試卻自稱律師，成為壓垮她的最後一根稻草。15日晚間，她接受川普友人、福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，再被追問法律資格。川普此後認定她已難以繼續留任，隔天告訴她：「老實說，如果我是妳，我會重新考慮（這份工作）。」

札卡里亞上任前，白宮官員一度已接受期中選舉前可能都不會有發言人。如今她被閃電撤換，一切回到原點。部分川普顧問看著札卡里亞短暫的任期，不禁疑惑政府內曝光度最高、也最搶手的職位之一，怎麼會交給這樣一個缺乏經驗或信心的人手中。

川普16日未透露是否已有接替人選，只稱：「很多人都想要這份工作。」