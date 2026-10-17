張婉瑩監視賴清德兒子案外案！CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，在西雅圖監視賴清德總統長子賴廷與一家，7日遭聯邦法院裁定繼續羈押。CBS新聞調查揭露，張婉瑩及曾與他同行監視賴廷與一家的苗發太（Fatai Miao，音），都與涉嫌詐騙美國人數十億美元的柬埔寨太子集團有關。

美國政府指控，太子集團利用柬埔寨至少10處涉嫌強迫勞動園區的勞工，對美國人進行至少150億美元網路詐騙。聯邦探員另指張婉瑩多年來替中國政府在美從事情報工作。她曾在小紅書張貼坐在布加迪跑車內的照片，稱車輛屬於朋友。

照片本周已移除。社群貼文顯示，這輛車屬於自稱加密幣交易員的費文志（Wenzhi "Wesley" Fei，音）；但費文志向CBS否認是車主，稱向索克利．陳（Chen Sokly）借車，形容他是「朋友」及「慷慨的紳士」。

司法部指索克利．陳涉嫌擔任太子集團「執行者」。社群影像顯示，他與費文志曾一同出現在豪車車庫；費文志也曾坐進停放在太子集團相關受制裁人士住宅車道上的法拉利。2024年，費文志還透過旗下交易公司，在太子集團位於新加坡的大樓舉辦一場面向加密幣業者的豪華「遊艇活動」。費文志稱對索克利．陳的商業往來和太子集團「一無所知」，未參加活動，也不認識張婉瑩，與索克利．陳「沒有那麼親近」。

另外，與張婉瑩相識多年的苗發太是遠錦開發建設公司的登記代理人。他在該公司的商業夥伴張成（Cheng Zhang），也與索克利．陳有商業關係。

CBS新聞確認，索克利．陳就是2025年紐約檢方起訴太子集團董事長陳志（Chen Zhi）的起訴書中，僅被稱為「共謀者2」的男子。國際非營利組織「組織犯罪與貪腐報導計畫」（OCCRP）也於8月8日確認其身分。

起訴書稱，「共謀者2」以「腐敗和暴力手段」維持太子集團在詐騙業者間的地位，包括涉嫌花300萬美元買遊艇賄賂外國官員。他還被指擔任子公司Awesome Global董事長；柬埔寨同名公司的紀錄將陳志和索克利．陳都列為董事長。

苗發太、費文志均未受刑事起訴；張婉瑩除被控擔任中國政府未登記代理人，也未遭其他起訴。聯邦執法文件未將張婉瑩或費文志與太子集團、販毒集團洗錢活動聯繫起來。張是常見姓氏，張婉瑩不一定與張成或涉嫌洗錢的張賽（Sai Zhang）有親屬關係。索克利．陳未回應詢問，太子集團否認指控，稱旗下業務合法。

檢方說，苗發太上月在FBI搜查爾灣住宅前數日，持單程機票赴中國。他的兒子表示父親不願評論，也不相信父親知道公司登記地址與涉嫌犯罪組織有關；苗發太目前仍在中國。

另一方面，苗發太是遠錦開發建設公司的登記代理人。檢方指出，該公司登記地址位於加州爾灣一棟住宅，該處也是涉嫌中國洗錢組織的「藏匿據點」。根據2023年刑事告訴書，該組織據稱與錫那羅亞販毒集團合作，但苗發太未在告訴書中被列名，也未受到起訴。

美國司法部指控，這個涉嫌中國洗錢組織經營無照貨幣兌換業務，為錫那羅亞販毒集團清洗數百萬美元資金。聯邦檢察官在張婉瑩的第二次法庭聽證會上也指稱，她經營無照貨幣兌換業務，並將19萬美元利潤匯入她在中國的銀行帳戶。不過，政府並未在法庭上或涉及張婉瑩的公開文件中，提及上述涉嫌販毒集團。