快訊

沒付錢不等於偷！補習班老師超商拿80元茶葉蛋一二審均無罪…原因曝

「日本夜景遺產」2026年度名單公布！ 再增14處璀璨景點

曹興誠建議沈伯洋取消辯論！名嘴：蔣萬安選情已反彈了

聽新聞
0:00 / 0:00

張婉瑩監視賴清德兒子案外案！CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美籍華裔女房仲張婉瑩（左）涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日在洛杉磯遭聯邦調查局（FBI）逮捕。美聯社
美籍華裔女房仲張婉瑩（左）涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日在洛杉磯遭聯邦調查局（FBI）逮捕。美聯社

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，在西雅圖監視賴清德總統長子賴廷與一家，7日遭聯邦法院裁定繼續羈押。CBS新聞調查揭露，張婉瑩及曾與他同行監視賴廷與一家的苗發太（Fatai Miao，音），都與涉嫌詐騙美國人數十億美元的柬埔寨太子集團有關。

美國政府指控，太子集團利用柬埔寨至少10處涉嫌強迫勞動園區的勞工，對美國人進行至少150億美元網路詐騙。聯邦探員另指張婉瑩多年來替中國政府在美從事情報工作。她曾在小紅書張貼坐在布加迪跑車內的照片，稱車輛屬於朋友。

照片本周已移除。社群貼文顯示，這輛車屬於自稱加密幣交易員的費文志（Wenzhi "Wesley" Fei，音）；但費文志向CBS否認是車主，稱向索克利．陳（Chen Sokly）借車，形容他是「朋友」及「慷慨的紳士」。

司法部指索克利．陳涉嫌擔任太子集團「執行者」。社群影像顯示，他與費文志曾一同出現在豪車車庫；費文志也曾坐進停放在太子集團相關受制裁人士住宅車道上的法拉利。2024年，費文志還透過旗下交易公司，在太子集團位於新加坡的大樓舉辦一場面向加密幣業者的豪華「遊艇活動」。費文志稱對索克利．陳的商業往來和太子集團「一無所知」，未參加活動，也不認識張婉瑩，與索克利．陳「沒有那麼親近」。

另外，與張婉瑩相識多年的苗發太是遠錦開發建設公司的登記代理人。他在該公司的商業夥伴張成（Cheng Zhang），也與索克利．陳有商業關係。

CBS新聞確認，索克利．陳就是2025年紐約檢方起訴太子集團董事長陳志（Chen Zhi）的起訴書中，僅被稱為「共謀者2」的男子。國際非營利組織「組織犯罪與貪腐報導計畫」（OCCRP）也於8月8日確認其身分。

起訴書稱，「共謀者2」以「腐敗和暴力手段」維持太子集團在詐騙業者間的地位，包括涉嫌花300萬美元買遊艇賄賂外國官員。他還被指擔任子公司Awesome Global董事長；柬埔寨同名公司的紀錄將陳志和索克利．陳都列為董事長。

苗發太、費文志均未受刑事起訴；張婉瑩除被控擔任中國政府未登記代理人，也未遭其他起訴。聯邦執法文件未將張婉瑩或費文志與太子集團、販毒集團洗錢活動聯繫起來。張是常見姓氏，張婉瑩不一定與張成或涉嫌洗錢的張賽（Sai Zhang）有親屬關係。索克利．陳未回應詢問，太子集團否認指控，稱旗下業務合法。

檢方說，苗發太上月在FBI搜查爾灣住宅前數日，持單程機票赴中國。他的兒子表示父親不願評論，也不相信父親知道公司登記地址與涉嫌犯罪組織有關；苗發太目前仍在中國。

另一方面，苗發太是遠錦開發建設公司的登記代理人。檢方指出，該公司登記地址位於加州爾灣一棟住宅，該處也是涉嫌中國洗錢組織的「藏匿據點」。根據2023年刑事告訴書，該組織據稱與錫那羅亞販毒集團合作，但苗發太未在告訴書中被列名，也未受到起訴。

美國司法部指控，這個涉嫌中國洗錢組織經營無照貨幣兌換業務，為錫那羅亞販毒集團清洗數百萬美元資金。聯邦檢察官在張婉瑩的第二次法庭聽證會上也指稱，她經營無照貨幣兌換業務，並將19萬美元利潤匯入她在中國的銀行帳戶。不過，政府並未在法庭上或涉及張婉瑩的公開文件中，提及上述涉嫌販毒集團。

張婉瑩 柬埔寨 太子集團 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

涉在同學茶水下毒！中國留美研究生在機場遭逮捕 犯案動機曝光

華女色誘NBA公鹿隊老闆勒索12億 還有2名男子也受害

謊報資歷？白宮新發言人稱搬到中國時取得律師資格 美媒揭她沒考上

記者涉間諜罪遭俄關鐵籠 最高恐20年重刑 日本政府怒批

相關新聞

白宮發言人上任僅5天遭撤換！律師資格惹議 川普親自勸退

美國總統川普的新任白宮發言人札卡里亞（Katie Zacharia）上任僅5天，16日就被迫去職。札卡里亞因記者會表現不佳及律師資格爭議受到媒體連日關注，白宮最終罕見地決定撤換。

美國小學槍擊案英雄曝光！女教師與16歲槍手扭打 學生家長開槍擊斃

美國俄勒岡州本德市銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日發生槍擊案，一名16歲前學生闖入校園開槍掃射，造成一名教師和3名兒童死亡，隨後遭一名開車經過、挺身介入的學生家長開槍擊斃。當局16日公布槍手、其中2名死者及制止槍手的家長身分，並說明案發經過。

張婉瑩監視賴清德兒子案外案！CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，在西雅圖監視賴清德總統長子賴廷與一家，7日遭聯邦法院裁定繼續羈押。CBS新聞調查揭露，張婉瑩及曾與他同行監視賴廷與一家的苗發太（Fatai Miao，音），都與涉嫌詐騙美國人數十億美元的柬埔寨太子集團有關。

白宮新聞秘書上任5天傳被炒魷魚！川普坦言：也許她不適任

新任白宮新聞秘書札卡利亞的律師資歷受到外界質疑，加上首場記者會表現不穩，上任5天就傳出被炒魷魚。美國總統川普（Donal...

華許避談決策前景 Fed利率估按兵不動

美聯準會（Fed）主席華許16日在曼谷出席國際貨幣基金（IMF）舉辦的座談時，不願釋出10月利率決策訊息，也未反駁官員近來不急於升息的說法，讓市場更預期Fed本月底將按兵不動，美元指數一度貶值0.4%。

本月利率決策 華許拒透露

聯準會（Fed）主席華許不願預告本月利率決定，也未反駁官員近來不急於升息的說法，讓市場更相信聯準會本月底將按兵不動。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，華許承認人工智慧（ＡＩ）投資正推升需求，但未像部分同僚那樣，認為這會推高通膨且有必要再升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。