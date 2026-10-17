美國小學槍擊案英雄曝光！女教師與16歲槍手扭打 學生家長開槍擊斃

美國俄勒岡州本德市銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日發生槍擊案，一名16歲前學生闖入校園開槍掃射，造成一名教師和3名兒童死亡，隨後遭一名開車經過、挺身介入的學生家長開槍擊斃。當局16日公布槍手、其中2名死者及制止槍手的家長身分，並說明案發經過。

衛報與CBS新聞報導，警方確認槍手為約翰（Griffin J. John II），他過去曾在該校接受特殊教育。本德市警察局長克蘭茲（Mike Krantz）表示，約翰步行接近學校，先將霰彈槍丟過圍欄，再翻越圍欄進入校園。一名開著皮卡車經過的男子與他正面碰上時，約翰朝車輛開槍，至少擊中3次。

該名駕駛隨後開車離開，並先撥打911報案。約翰則朝一組上鎖雙開門的玻璃開槍，強行闖入校舍，接著直奔入口左側的特殊教育教室，開了多達15槍。

36歲的學生家長賈曼科（Kaylub Giamanco）目睹約翰朝皮卡車開槍後，將車開進學校停車場，取出合法持有的手槍進入校舍。他聽見槍聲，看見一名女教師正與約翰扭打，隨即趕往教室開槍，多次擊中約翰，將他擊斃。

克蘭茲讚揚與槍手扭打的女教師所展現的「英勇行動」。他表示，這名教師「朝嫌犯丟擲手機，接著撲向他，並奮力試圖從他手中奪下槍枝」。她並未受傷，克蘭茲認為她「幾乎可以肯定幫助避免了更多流血事件」。

警方在現場另外發現44發彈藥，但尚未說明犯案動機。執法部門消息人士向CBS新聞透露，約翰使用母親購買的霰彈槍犯案。調查人員正檢查他的電腦、手機、社群媒體、搜尋紀錄及其他網路活動，釐清他是否可能對暴力事件，包括過去的大規模槍擊案抱持異常執念。消息人士強調，調查仍處於初步階段。

克蘭茲表示，4名死者包括5歲學生薩默（Rhoam Summer）及25歲教師蘭伯特（Meghan Lambert），另外2名遇害學生分別為8歲和11歲，家屬尚未公開姓名。另有一名7歲女童及一名54歲教師受傷，女童傷勢嚴重但情況穩定，教師則受到重傷，但沒有生命危險。兩人姓名均未公布。

賈曼科是本德市居民，2個女兒就讀銀軌小學。家屬16日發表聲明表示，賈曼科「並不尋求表揚，而是希望感謝第一線應變人員、學校工作人員及社區各界給予的關愛與支持」。家屬並指出，這起悲劇重創本德市社區，希望外界尊重隱私，並表明不會接受採訪。

美國總統川普16日稱讚賈曼科是「偉大的英雄」，並說他「把事情處理好了」。川普說：「感謝上帝我們有他，否則情況會糟糕得多。」他補充說：「這是一件可怕的事，但謝天謝地，有一名男子持有槍枝，而且知道如何使用。」