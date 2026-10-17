白宮發言人上任僅5天遭撤換！律師資格惹議 川普親自勸退

美國總統川普的新任白宮發言人札卡里亞（Katie Zacharia）上任僅5天，16日就被迫去職。札卡里亞因記者會表現不佳及律師資格爭議受到媒體連日關注，白宮最終罕見地決定撤換。

紐約時報報導，3名知情人士透露，札卡里亞已遭撤換白宮發言人職務。川普16日穿越白宮南草坪，準備前往喬治亞州參加期中選舉造勢活動時，停下腳步受訪，表示自己剛勸札卡里亞「重新考慮」這份工作。他轉述兩人的對話：「老實說，如果我是妳，我會重新考慮。凱蒂，妳需要這份工作嗎？我認為妳不需要。」

川普表示，札卡里亞可能會「以某種形式，但也許是更愉快的形式」繼續為他工作。白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）當天稍晚表示，札卡里亞將「轉任新職務，相關安排將於日後宣布」。

札卡里亞原是知名度不高、未領取報酬的福斯新聞保守派評論員，因評論工作獲得川普注意，9日獲邀出任白宮發言人，12日才上任，甚至尚未搬到華府。白宮許多人對她並不熟悉，因此這項任命令人意外。她雖獲得白宮西翼權勢強大、幾乎從不離開川普身邊的幕僚哈普（Natalie Harp）支持，但其他人認為她的首次亮相是災難一場。

札卡里亞13日首次、也是唯一一次主持新聞簡報會便出師不利。她大部分時間照稿宣讀，僅接受5分半鐘提問就結束問答。隨後，媒體接連質疑她未通過律師資格考試，卻可能誤導外界相信她是律師，川普也曾稱她為「一名律師」。札卡里亞接受媒體訪問時，試圖以當時尚未做好面對華府記者團的準備為由辯護，但表現同樣不理想。在媒體連日報導下，川普政府16日下午終於讓步，決定撤換她的職務。

紐約時報指出，札卡里亞並不善於溝通。她曾在媒體上自稱律師，但紐約時報記者在白宮南草坪反覆詢問她究竟在哪個州通過律師資格考試時，她兩度回答：「當我搬到中國時。」

札卡里亞事後向紐約時報解釋，自己只是聽錯問題，但川普當時就站在附近，還曾向她重複記者的提問。她15日晚間登上福斯新聞，接受川普友人漢尼提（Sean Hannity）訪問。漢尼提提出幾個尖銳問題，並罕見地對她展現質疑態度。這場訪問過後，札卡里亞離職已迫在眉睫。她16日上午登上《福斯與朋友們》（Fox and Friends）節目時，受到的待遇同樣稱不上友善。

札卡里亞上任僅5天、只舉行一場新聞簡報會，可能創下白宮發言人史上最短任期紀錄。川普第一任期內，史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）獲聘僅10天，就被解除白宮通訊聯絡主任職務。雖然兩者職位不同，史卡拉穆奇仍在X發文表示：「紀錄就是用來被打破的。但我不會因為別人的痛苦而感到高興。」