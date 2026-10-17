白宮新聞秘書上任5天傳被炒魷魚！川普坦言：也許她不適任

新任白宮新聞秘書札卡利亞的律師資歷受到外界質疑，加上首場記者會表現不穩，上任5天就傳出被炒魷魚。美國總統川普（Donald Trump）今天坦言，已要求札卡利亞重新考慮這份工作，還說，「也許這不適合她」。

川普今天在離開白宮前往喬治亞州之前接受媒體聯訪，被問及12日才剛上任的札卡利亞（KatieZacharia）時表示，已要求她重新考慮這份工作。

川普指出，自己不久前才跟札卡利亞說，「坦白講，如果我是你，我會重新考慮」。他雖強調札卡利亞遭到媒體不公平對待，但也直言，也許這份工作「不適合她」。

川普表示，會讓札卡利亞自己做決定，等他回到白宮會再跟札卡利亞談。

不過，「紐約時報」（The New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天報導，札卡利亞已被解僱。一位白宮資深官員告訴「福斯新聞」（Fox News），札卡利亞正準備卸下白宮新聞秘書的職務。

川普第二個總統任期內的首位白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）因家庭因素於8月底離任，川普上週在社群媒體發文宣布遺缺由札卡利亞接任。

札卡利亞12日正式上任，隔天就在白宮新聞簡報會登場，照稿唸完川普政府的「政績」後，只接受3名記者提問，全程不到15分鐘就結束。相較於充滿自信、言辭犀利的李威特，外界普遍認為札卡利亞首場記者會表現不穩，甚至因為緊張導致口誤。

此外，札卡利亞的法律專業資歷也面臨嚴格檢視。她稱自己為律師，但「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）報導，札卡利亞從美國裴柏汀大學（Pepperdine University）法學院畢業後，參加了加州律師資格考試，但未通過，她不久後就搬到中國，並任職於中倫律師事務所。

札卡利亞昨天接受美國保守派媒體訪問時坦言，自己曾參加加州律師資格考試，但未通過。她當時正計劃搬去中國與在國外工作的丈夫會合。

她還說，「（律師資格考試）結果在某種程度上無關緊要，因為我知道自己在中國並不需要律師執照」。她強調，自己擁有足夠的資格，也就是法律學位，讓她能從事相關工作。

札卡利亞在訪問中表示，她稱自己為「律師」（lawyer），負責提供法律分析而非法律諮詢。

「華爾街日報」指出，根據某些定義，lawyer一詞也可以指畢業於法學院的人，但在許多司法管轄區，若沒有取得執業執照，就不能稱自己為律師。