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本月利率決策 華許拒透露

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
華許在IMF年會談話中未對本月底利率決策表態，也未催化升息預期。路透
華許在IMF年會談話中未對本月底利率決策表態，也未催化升息預期。路透

聯準會（Fed）主席華許不願預告本月利率決定，也未反駁官員近來不急於升息的說法，讓市場更相信聯準會本月底將按兵不動。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，華許承認人工智慧（ＡＩ）投資正推升需求，但未像部分同僚那樣，認為這會推高通膨且有必要再升息。

華許本周五上午在曼谷出席國際貨幣基金（ＩＭＦ）年會，與總裁喬治艾娃對談。這是聯準會官員進入十月廿七日至廿八日會議緘默期之前，市場觀察政策方向的重要機會。

他說：「我不會預先判定會議結果，也不認為現在就該說，今年剩下幾次會議可能採取什麼行動。」談話後，聯邦資金期貨反映的本月升息機率，從約百分之廿七降至不到百分之十五。

兩周前，與華許商議政策策略的重要官員已釋出不急於本月再升息的訊息，市場隨後大幅降低升息押注。本周通膨高於預期，又讓聯準會是否升息更難拿捏。

提米羅斯指出，華許對這些最新數據著墨不多，也未明顯試圖改變投資人預期。

華許說，自九月會議以來，全球情勢「大致符合我們的預期」。他對經濟前景仍樂觀，認為美國龐大的投資增幅並非偶然，而是良好經濟政策成果，且投資不只限於ＡＩ，正在擴大，讓經濟更強健、更能持續成長。ＡＩ最終有助提高生產力，增加商品與服務供給，卻不一定會推高物價。

提米羅斯分析，部分聯準會官員指出，ＡＩ建設推升近日物價，可能有必要再升息；華許則未作出這樣的結論，而是將需求增加視為轉型過程的伴隨現象，仍期待ＡＩ最終帶來效益。

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