華許避談決策前景 Fed利率估按兵不動

美聯準會（Fed）主席華許16日在曼谷出席國際貨幣基金（IMF）舉辦的座談時，不願釋出10月利率決策訊息，也未反駁官員近來不急於升息的說法，讓市場更預期Fed本月底將按兵不動，美元指數一度貶值0.4%。

華許16日上午在曼谷出席IMF與世界銀行秋季年會，與IMF總裁喬治艾娃對談，為Fed官員進入10月會議緘默期前，市場觀察政策方向重要機會。

華許表示，美國和許多其他經濟體都受惠AI帶動且擴及其他領域的「投資激增」，也造成近期需求震撼，引發通膨上行壓力，基於通膨是各國的「共同挑戰」，許多國家央行都在「同步緊縮貨幣政策，這代表沒有誰能搭便車」。

他談到美國時，仍樂觀看待經濟前景，認為美國龐大投資增幅並非偶然，而是良好經濟政策的成果，且投資不只限於AI，正在擴大，讓經濟更強健、更能持續成長。

華許也說，「我們先前明確表示會實現物價穩定，一個月前（升息1碼）也移除些許寬鬆」，但他也說，「我不會預判每場會議」結果，「我也認為現在不該說我在今年底前會議可能採取什麼行動」，「Fed已進入新階段，我們不再做這種事」。

在他發表談話後，美元指數16日盤中貶值0.4%至101.590，聯邦資金期貨反映的10月升息機率降至不到15%，低於稍早的約27%，市場目前仍預期Fed將在12月再升息。