德州男拍賣會挖寶竟買到二戰手榴彈 拆彈小組緊急出動封鎖現場拆彈

美國德州一名男子在古董拍賣會上買下一箱二手物品，回家翻找時竟意外發現多枚二戰時期的真手榴彈，嚇得報案請警方緊急派出拆彈小組到場處理。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，10月12日，奧斯汀警方接獲報案，發現男子家中有爆裂物，緊急封鎖現場、設置警戒線，以確保附近居民安全。原來男子在二手拍賣會上買下一箱物品，想不到整理時發現裡面竟然有手榴彈，嚇得趕緊報警請求協助。

警方公布的照片顯示，箱內至少有三枚美軍Mk 2手榴彈。這款手榴彈因外形及鑄鐵表面的凹槽酷似鳳梨，得到了「鳳梨手榴彈」的綽號。它曾是美軍從第二次世界大戰、韓戰到越戰期間使用的標準裝備。

奧斯汀警方發言人向媒體透露，拆彈人員總共回收了六枚手榴彈。這些爆裂物看起來都來自二戰時期，以年代而言保存狀況尚可。小組先使用X光檢查，再依照影像判斷其內部狀況，確認它們可能仍具爆炸能力，因此按照實彈處理。

拆彈人員隨後執行安全處置程序，排除所有潛在危險。警方表示，這起事件沒有涉及犯罪，也不會進一步調查，並稱讚拆彈小組具備專業訓練與沉著應變能力。警方也提醒民眾，若發現疑似軍用爆裂物，即使看起來早已失效，也絕對不要觸碰或移動，應立即報警求助。