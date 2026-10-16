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偷拍女學員如廁脫衣至少10名未成年受害 美前體操教練遭判90年徒刑

聯合新聞網／ 綜合報導
多名學員指控受訓期間遭性侵或其他不當對待。示意圖，非當事人。圖／ingimage
多名學員指控受訓期間遭性侵或其他不當對待。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國一名知名體操教練在教導學員過程中，竟然在體操館安裝針孔攝影機，偷拍未成年女學員如廁及更衣。10月14日法院判決出爐，認為應該對男子重罰，判其要服刑90年，終身都在監獄中度過。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，39歲的加德納（Sean Gardner）於2017年12月至2018年4月期間，在密西西比州珀維斯（Purvis）一間體操工作室的浴室內裝設針孔攝影機，偷拍女學員。調查人員多年後在調查其他性侵指控時，從他的電腦中找到相關影片，內容包含至少10名未成年人的裸露或脫衣畫面。因涉及三項製作兒童色情影像罪，法官針對每項罪名判處30年徒刑，合計90年。

加德納過去曾在愛荷華州西得梅因（West Des Moines）的周氏體操與舞蹈學院（Chow’s Gymnastics and Dance Institute）任教，培訓出多名年輕體操選手，也曾負責籌辦每年吸引數百名選手參加的冬季賽事。

然而，加德納的多名前學員向警方提出指控，並透過民事訴訟聲稱，他利用教練職務之便對她們進行性侵或不當對待。相關民事訴訟也指控美國體操協會（USA Gymnastics）及美國安全體育中心（U.S. Center for SafeSport）早在2017年就曾接獲加德納行為不當的通報，卻未及時採取行動。

2022年，一名周氏學院體操選手提出性侵指控，安全體育中心便暫停加德納參與體育活動的資格，隨後周氏學院也將他解雇。安全體育中心表示，調查期間發現，其他教練早已接獲學員指控，卻未依規定向中心通報。這起案件不只爆出體操界醜聞，更讓人質疑教練監督機制不完善，對學員未盡到保護責任。

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