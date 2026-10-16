快訊

日本國家級警報大響！一度指北海道規模9.9強震後取消 在地人嚇傻

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

聽新聞
0:00 / 0:00

美俄勒岡小學槍擊案3童1師死 武裝民眾追入校擊斃槍手

中央社／ 俄勒岡州本德市15日綜合外電報導

美國警方表示，一名16歲槍手今天在俄勒岡州本德市（Bend）一所小學開槍，造成包括3名兒童在內共4人身亡，隨後，一名持槍民眾追到校園內，將槍手擊斃。

路透社報導，警方指出，槍手射穿上鎖的門後進入銀軌小學（Silver Rail Elementary School）。除了透露犯嫌年齡外，警方沒有提供其他細節。

本德市警察局長克蘭茲（Mike Krantz）在記者會上表示，死者包括5歲、8歲與11歲的孩童及一名教師。除此之外，另有一名7歲學生與一名54歲教師因傷勢危急送醫。

俄勒岡州州長柯泰克（Tina Kotek）也現身同場記者會，向制伏槍手的社區成員表達感謝，稱他「英勇介入，阻止更多生命喪失」。

柯泰克說：「沒有任何父母應該經歷這樣的一天，也沒有社區應該承受這樣的一天。隨著我們對遇害或受傷的孩子與成人以及他們的家人與親友有更多了解，我們將流下更多眼淚，我們將一起痛哭，或許會獨自默默落淚。」

克蘭茲指出，這名社區成員看到犯嫌闖入學校後，便立即追了上去，但未透露這名人士的身分。

校園槍擊案已成為美國社會屢見不鮮的現象，其中包括多起備受關注的襲擊事件，例如1999年可倫拜高中（Columbine High School）槍擊案、2012年桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案、2018年道格拉斯中學（Marjory Stoneman DouglasHigh School）槍擊案與2022年德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）的洛伯小學（Robb Elementary School）槍擊案。

每一起槍擊案都會再度引發關於槍枝法律的辯論；在美國，持槍權受到憲法第2修正案保護。支持擁槍權的人士曾主張讓教師配備武器，以作為一種防禦手段。

今天的槍擊案發生在本德市，這座城市位於俄勒岡州中部鄉村地區，人口約有10萬人，距波特蘭（Portland）東南方約280公里，座落於俄勒岡州高原沙漠地帶，鄰近德舒特國家森林（Deschutes NationalForest）。

官員表示，銀軌小學招收幼稚園至5年級學生，年齡介於5歲到11歲之間，約有450名學生與40名教職人員。

克蘭茲說，緊急應變人員於下午12時59分接獲報案，一名坐在車內的民眾通報遭持長槍者多次開槍射擊。

克蘭茲指出，接下來幾分鐘內，警方又接獲數十通電話，指稱槍手已進入學校，執法人員隨即指示校方進行封鎖；隨後，警員在約3分鐘內抵達現場，發現犯嫌已遭擊斃。

美俄 槍擊 小學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／美國小學爆槍擊4死！3名兒童遇害 16歲槍手遭民眾擊斃

美國小學驚傳槍擊案多人受害 警曝槍手已死：疑在場民眾開槍擊中

今晨國際頭條一次看／AI債券承壓 伊朗重擊波灣能源

巴基斯坦學校屋頂坍塌釀35死逾50傷 倖存者稱彷彿天塌下來了

相關新聞

美國小學槍擊案新細節！槍手疑持霰彈槍行兇 錄音曝勇敢介入民眾線索

美國俄勒岡州本德市銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日下午發生槍擊案，警方當晚表示，一名16歲的當地居民闖入校園開槍，造成3名分別為5歲、8歲及11歲的兒童，以及1名教師死亡。

才爆律師資格爭議 白宮新發言人稱「中國連像樣的廁所都沒有」

美國白宮新任發言人札卡里亞（Katie Zacharia）近期爆發律師資格爭議之際，並在訪問中稱，中國連「像樣的廁所」都沒有，受到外媒關注。

撒錢救選情失靈？川普稱勝選每人發5000美元 專家揭難打動選民原因

華爾街日報首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）15日撰文指出，所有政治人物在內心深處都相信金錢可以買到選票，川普只是更加坦率。然而，令人費解的是，向選民大撒金錢，過去在選舉中的成效卻極為不佳。

白宮發言人律師資格惹議！坦承考試沒過 卻轉發至少15篇自稱律師貼文

美國白宮新任發言人札卡里亞（Katie Zacharia）曾自稱是律師，總統川普也曾稱她為律師。不過，札卡里亞15日表示，她從未通過律師資格考試。

影／美國小學爆槍擊4死！3名兒童遇害 16歲槍手遭民眾擊斃

美國俄勒岡州本德市（Bend）銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日下午發生槍擊事件。根據執法部門消息人士提供的初步資訊，事件造成3名兒童及1名成人死亡。警方趕抵現場時，槍手已在校內遭槍擊身亡。

美國小學驚傳槍擊案多人受害 警曝槍手已死：疑在場民眾開槍擊中

美國警方今天表示，西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成「多人受害」，槍手已死亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。