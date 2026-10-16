美俄勒岡小學槍擊案3童1師死 武裝民眾追入校擊斃槍手

美國警方表示，一名16歲槍手今天在俄勒岡州本德市（Bend）一所小學開槍，造成包括3名兒童在內共4人身亡，隨後，一名持槍民眾追到校園內，將槍手擊斃。

路透社報導，警方指出，槍手射穿上鎖的門後進入銀軌小學（Silver Rail Elementary School）。除了透露犯嫌年齡外，警方沒有提供其他細節。

本德市警察局長克蘭茲（Mike Krantz）在記者會上表示，死者包括5歲、8歲與11歲的孩童及一名教師。除此之外，另有一名7歲學生與一名54歲教師因傷勢危急送醫。

俄勒岡州州長柯泰克（Tina Kotek）也現身同場記者會，向制伏槍手的社區成員表達感謝，稱他「英勇介入，阻止更多生命喪失」。

柯泰克說：「沒有任何父母應該經歷這樣的一天，也沒有社區應該承受這樣的一天。隨著我們對遇害或受傷的孩子與成人以及他們的家人與親友有更多了解，我們將流下更多眼淚，我們將一起痛哭，或許會獨自默默落淚。」

克蘭茲指出，這名社區成員看到犯嫌闖入學校後，便立即追了上去，但未透露這名人士的身分。

校園槍擊案已成為美國社會屢見不鮮的現象，其中包括多起備受關注的襲擊事件，例如1999年可倫拜高中（Columbine High School）槍擊案、2012年桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案、2018年道格拉斯中學（Marjory Stoneman DouglasHigh School）槍擊案與2022年德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）的洛伯小學（Robb Elementary School）槍擊案。

每一起槍擊案都會再度引發關於槍枝法律的辯論；在美國，持槍權受到憲法第2修正案保護。支持擁槍權的人士曾主張讓教師配備武器，以作為一種防禦手段。

今天的槍擊案發生在本德市，這座城市位於俄勒岡州中部鄉村地區，人口約有10萬人，距波特蘭（Portland）東南方約280公里，座落於俄勒岡州高原沙漠地帶，鄰近德舒特國家森林（Deschutes NationalForest）。

官員表示，銀軌小學招收幼稚園至5年級學生，年齡介於5歲到11歲之間，約有450名學生與40名教職人員。

克蘭茲說，緊急應變人員於下午12時59分接獲報案，一名坐在車內的民眾通報遭持長槍者多次開槍射擊。

克蘭茲指出，接下來幾分鐘內，警方又接獲數十通電話，指稱槍手已進入學校，執法人員隨即指示校方進行封鎖；隨後，警員在約3分鐘內抵達現場，發現犯嫌已遭擊斃。