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才爆律師資格爭議 白宮新發言人稱「中國連像樣的廁所都沒有」

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才爆律師資格爭議 白宮新發言人稱「中國連像樣的廁所都沒有」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

美國白宮新任發言人札卡里亞（Katie Zacharia）近期爆發律師資格爭議之際，並在訪問中稱，中國連「像樣的廁所」都沒有，受到外媒關注。

彭博社報導，札卡里亞15日接受保守派評論員Jack Posobiec訪問時說「我清楚地記得，剛從中國回來的時候我就在想，『中國怎麼會是下一個要崛起的國家呢？他們連像樣的馬桶都沒有』」 。

報導指出，札卡里亞2011年從加州佩珀代因大學法學院畢業後，與丈夫移居中國，隨後在中倫律師事務所工作。

彭博社認為，她的這番話與美國總統川普對大陸國家主席習近平異乎尋常的熱情截然相反。兩位領導人今年已經互訪過一次，他們還打算年底前再見兩次。

人民日報旗下「環球人物」雜誌13日也刊登文章報導札卡里亞稱，1984年出生的札卡里亞，2011年從法學院畢業後來到北京，在中倫律師事務所國際業務團隊工作，參與國際法律事務。根據公開履歷，這段工作大約持續了三年。文章引述港媒南華早報報導指，札卡里亞學過中文，她偶爾會說上幾句，時常讓人感到意外。

她曾在一檔播客節目中透露，自己在中國工作期間走訪了多個地區，並將這段經歷形容為人生中最令人興奮、最難忘的時光之一。回到美國後，札卡里亞開始參與保守派公共事務。她與川普陣營的聯繫，也在這一過程中日益加深。

札卡里亞的丈夫泰勒．札卡里亞（Tyler Zacharia）也曾在中國大陸工作，從事私募股權投資。他本科畢業於喬治城大學，2016年獲得佩珀代因大學工商管理碩士學位。兩人於2011年結婚，育有四個孩子。

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