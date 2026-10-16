華郵：輝達、蘋果各捐2500萬美元 支持川普建白宮宴會廳

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天報導，輝達公司與蘋果公司各承諾捐款2500萬美元，支持美國總統川普規劃興建的白宮宴會廳。報導指出，這項工程目前已獲私人捐款共3億3300萬美元。

根據報導，長期在財務上支持川普及共和黨的艾德森家族（Adelson family），以及電信公司Dish Network共同創辦人兼董事長厄根（Charles Ergen）也各承諾捐款2500萬美元。

華郵指出，川普本人並未列入捐款名單。

路透社尚未能獨立查證這項報導。

白宮表示，不會公布捐款者資訊。白宮發言人英格爾（Davis Ingle）指出，捐款者「代表美國各行各業許多優秀的企業」。

輝達（Nvidia）表示，很榮幸能向一個服務美國人民、立場不分黨派的信託機構捐款，其發言人說：「作為一家美國企業，我們對美國的支持至關重要，而且與任何商業利益無關。」蘋果（Apple）則拒絕置評。

白宮宴會廳計畫的規模及川普政府處理募款與資訊揭露的方式，已引發監督團體及法律專家的批評。相關人士指出，這項計畫涉及資訊透明度、捐款者影響力，以及是否遵循長期以來的道德規範與監督原則等問題。

布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）的派翠（Eric Petry）說：「保密本身就是一個很大的問題。當與政府有業務往來的人可以向總統特別重視的計畫捐出數百萬美元，而公眾卻無法得知捐款者身分及金額時，就無從判斷他們是否藉此換取接觸政府官員的機會或特殊待遇。」

華郵報導，洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）、微軟（Microsoft）及帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）等聯邦政府承包商各捐款1000萬美元。這些公司尚未立即回應置評請求。

川普最初表示，這項預估耗資4億美元的工程將由他本人及富有的捐款者支付。不過，他後來向國會尋求10億美元經費，用於興建地下掩體及增設安全防護設施，但未能成功。

華郵指出，募得款項「絕大部分來自與聯邦政府有利益往來的企業及富有人士」，而總捐款金額約半數來自企業，或是在川普第二任期內曾與聯邦政府簽訂合約的公司高層。

白宮宴會廳是川普推動重塑華盛頓計畫的一部分。他正透過大規模、單方面的改造措施改變首都面貌，反對者已就相關措施提起訴訟，批評這些行動是在擴張總統權力。

美國最高法院8月以5比4的票數作出裁定，允許川普在挑戰司法機關下令暫停大部分工程期間，繼續興建宴會廳。不過，首席大法官羅伯茲（John Roberts）在反對意見中指出，這項工程「很可能違法」。

川普表示，這座宴會廳可容納1000名賓客，但計畫已引發公眾反彈。古蹟保存人士及反對者認為，川普拆除具有歷史意義的白宮東翼以騰出空間興建宴會廳，已超越總統職權。白宮東翼原設有第一夫人辦公室及白宮電影院。

川普表示，這座規劃面積達9萬平方英尺（約8360平方公尺）的白宮宴會廳，將設置防爆掩體、醫療設施，以及防範無人機與飛彈攻擊的防禦系統等安全設備。面對外界對工程的批評，川普政府如今主張，這項設施是國家安全所需。