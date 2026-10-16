白宮發言人律師資格惹議！坦承考試沒過 卻轉發至少15篇自稱律師貼文

美國白宮新任發言人札卡里亞（Katie Zacharia）曾自稱是律師，總統川普也曾稱她為律師。不過，札卡里亞15日表示，她從未通過律師資格考試。

CBS新聞報導，川普本周稍早準備啟程前往阿拉斯加時，記者詢問札卡里亞在哪裡通過律師資格考試，她回答「當我搬到中國時」，引發外界對她法律專業背景的困惑。華爾街日報披露，札卡里亞2011年未通過加州律師資格考試，在她曾居住過的其他州也未通過考試。報導曝光後，她接受保守派評論員訪問，解釋當年未通過考試的原因。

札卡里亞表示，她當時正計畫結婚，並準備因丈夫的工作搬到中國，因此分散了準備考試的注意力。她說，自己對考試結果「沒有想太多」，而且在中國工作也不需要通過律師資格考試。

札卡里亞強調，她從未自稱「執業律師」（attorney at law），「關於我自稱為律師一事有許多錯誤資訊」。她表示曾諮詢多名專家，「在處理這件事的方式上非常謹慎，從未讓自己看起來像是一名執業律師」。

一名白宮官員表示，札卡里亞取得佩珀代因大學的法律博士（J.D.）學位，校方也向CBS新聞證實。她隨後因丈夫任職於一家美國私募股權公司，與丈夫搬到中國，並從事國際交易法律業務。札卡里亞15日發表聲明稱，她「具備所有適當資格，從事國際交易法律業務」，但未說明具體資格。只有中國公民才能在中國參加律師資格考試。

札卡里亞4月在福斯新聞表示，她「曾在北京以企業律師（lawyer）身分生活3年」，Instagram個人簡介也自稱律師（lawyer）。川普則在真實社群稱她是「佩珀代因大學及佩珀代因大學卡魯索法學院（Pepperdine Caruso School of Law）的傑出畢業生，也是一名律師（attorney）」。

札卡里亞是否有資格自稱律師仍有爭議。她接受紐約時報訪問時表示，剛開始上有線電視新聞節目時，曾與佩珀代因大學校長討論如何描述自己的身分。據她說法，她曾被警告不要使用「attorney」或「esquire」等稱謂，但可以使用「lawyer」。然而，CNN報導，札卡里亞過去2年在社群媒體上至少分享了15篇自稱「attorney」的貼文。

史丹佛大學法學院教授恩斯特倫（Nora Freeman Engstrom）表示，加州法律規定非常明確。她說：「除非獲得執業許可，否則就不能對外宣稱自己是律師。法律不僅禁止未經授權執業，也禁止假裝自己有權執業。即使從未踏進法庭，或代理任何一名當事人，也可能違反這項法律。」