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可疑信寄美國會與選務辦公室 聯邦單位追查攔截

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國聯邦單位正調查寄送全國各地國會與選務辦公室內含「可疑物質」的信件，敦促收件者將這些郵件視為「可能具有危險性」。

美聯社今天取得參議院糾儀長（Senate Sergeant atArms）發送參院各辦公室的通知，內容首度披露美國聯邦調查局（FBI）、美國郵政檢查局（U.S. PostalInspection Service）及美國國會警察局（US CapitolPolice）進行這項調查。通知內容說，執法人員正設法攔截更多類似信件，但「可能有部分信件送達目的地」。

美聯社報導，根據熟悉此案但未獲授權公開討論調查的消息人士說法，這波威脅在國會似乎限於參議院，但眾議院也正密切關注狀況。

德拉瓦州民主黨籍聯邦參議員羅徹斯特（Lisa BluntRochester）辦公室在聲明中表示，有人送他們一封含有「可疑物質」的信件，這封信遭到國會警察局攔截。

加州民主黨籍聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）表示，郵政管理局（Postal Service）在一件可疑包裹送達他的辦公室前就已攔截。紐約州民主黨籍聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）也表示，郵政檢查人員攔截一封寄往她紐約市辦公室的可疑郵件。

FBI在聲明中表示，他們正與郵政檢查局「調查一連串寄往全國各地的可疑郵件，包括州務卿辦公室與相關選務辦公室」。

聲明說：「部分信件含有不明物質，我們正與執法合作夥伴密切合作因應每起事件。我們也正與合作夥伴共同查明寄出這些信件的一人或多人身分。」

本週至少兩州的選務辦公室因收到內含粉狀包裹的郵件而疏散人員，包括路易斯安那州和奧克拉荷馬州。

俄亥俄州州務卿表示，郵政管理局攔截一件寄往他們辦公室且內含白色粉末的包裹，並指出多個州的選務官員也收到類似郵件。從愛達荷州到佛羅里達州，許多州表示他們的選務辦公室收到可疑信件，或郵政管理局事先攔截。

威斯康辛州選舉委員會（Wisconsin ElectionsCommission）在聲明中表示，他們收到一封信件，內含的白色粉末經檢驗後證實不具危險性。威斯康辛州主要選務官員沃爾夫（Meagan Wolfe）說：「在此明確表示：這起事件不會動搖我們。」

美國將在11月3日舉行期中選舉。可疑信件威脅令人想起2023年類似事件。當時6個州的選務辦公室收到含有白色粉末的郵件，部分事件影響地方選舉相關工作。

全美州務卿協會（NASS）與全美州選舉主管協會（NASED）發出聯合聲明，譴責他們所稱針對選務人員的威脅。

國會 辦公室 美國

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