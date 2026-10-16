律師資歷遭質疑 白宮新聞秘書札卡利亞坦言未通過資格考

本週新上任的白宮新聞秘書札卡利亞律師資歷持續受到議論。札卡利亞接受美媒訪問表示，先前聽錯記者問題，導致她回答說自己是在搬到中國後通過考試；她也坦言，自己未通過加州律師資格考試，但強調考試結果「無關緊要」。

美國總統川普（Donald Trump）第二個任期內的首位白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）因家庭因素於8月底離任後，川普上週在社群發文宣布遺缺由札卡利亞（Katie Zacharia）接任並寫道，她是「一名律師（attorney）」。

川普本週稍早在白宮接受媒體聯訪被問及新任白宮新聞秘書是在美國哪一州通過律師資格考試時，隨即轉身詢問站在身後的札卡利亞。札卡利亞當下回答說，「在我搬到中國的時候」。

這番言論加劇外界對札卡利亞律師資格的質疑，美媒報導，中國並不允許外國人在法庭上執業。

札卡利亞昨天接受「紐約時報」（The New YorkTimes）電話訪問時澄清表示，「我當時以為問題是：『你法學院畢業後去了哪裡？』」她還說，「在『陸戰隊一號』（Marine One）運作發出的噪音下，我當時只能聽到這些」，而且基於禮賓規範，她和川普保持一定距離，無法靠近聽清楚問題。

美國總統的直升機專機「陸戰隊一號」當時停在白宮南草坪。川普在搭機前接受媒體聯訪。

「國會山莊報」（The Hill）今天報導，札卡利亞的法律專業資歷正面臨嚴格檢視。時事通訊網站「熱門資訊」（Popular Information）先前指出，札卡利亞並未擁有在全美或華盛頓特區執業的律師執照。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，札卡利亞從美國裴柏汀大學（Pepperdine University）法學院畢業後，參加了加州律師資格考試，但未通過。她不久後就搬到中國，並任職於中倫律師事務所。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、「國會山莊報」等媒體報導，札卡利亞今天接受保守派媒體真美國之聲（Real America's Voice）訪問表示，自己曾參加加州律師資格考試，但未通過，她當時正計劃搬去中國與在國外工作的丈夫會合。

她還提及，「（律師資格考試）結果在某種程度上無關緊要，因為我知道自己在中國並不需要律師執照」。她強調，自己擁有足夠的資格，也就是法律學位，讓她能從事相關工作。

札卡利亞表示，她稱自己為「律師」（lawyer），而非「執業律師」（attorney at law），負責提供法律分析而非法律諮詢。

lawyer和attorney在美國日常口語中常被混用，「華爾街日報」指出，根據某些定義，lawyer一詞也可以指畢業於法學院的人，但在許多司法管轄區，若沒有取得執業執照，就不能稱自己為律師。

談及在白宮的新職，札卡利亞表示，作為新聞秘書，她的工作就是「強化並傳遞總統的訊息，與媒體互動、建立並增強彼此的關係，以及清晰傳達政府的立場」。