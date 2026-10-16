快訊

美國小學爆槍擊4死！3名兒童遇害 16歲槍手遭民眾擊斃

賴惠員關心賈永婕不是第一次！他翻出2年前質詢紀錄 曝今惹議敗在1句話

薔琵颱風上看強颱！下周「這3天」最接近台灣 光復節連假前天氣看它臉色

聽新聞
0:00 / 0:00

美國小學驚傳槍擊案多人受害 警曝槍手已死：疑在場民眾開槍擊中

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成「多人受害」，槍手已死亡。 圖／路透
西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成「多人受害」，槍手已死亡。 圖／路透

美國警方今天表示，西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成「多人受害」，槍手已死亡。

法新社報導，本德警察局（Bend PoliceDepartment）發言人米勒（Sheila Miller）在記者會中表示：「我們尚未確認是誰開槍擊中嫌犯，可能是一名在場民眾。此刻我們確認有多人受害。」

本德-拉派恩學區（Bend-La Pine School District）在社群媒體發布聲明指出，事發的銀軌小學（Silver Rail Elementary School）已遭封鎖。

學區稍後貼文表示，執法人員護送學生搭乘巴士前往另一地點，讓家人與孩子團聚。

米勒表示，警方於當地時間下午1時接獲緊急狀況通報，大約2分鐘後人員即抵達現場。

她說：「幾秒鐘後，我們便從無線電得知，本案嫌犯已倒地。」

米勒並指出，救護人員已將至少2人送往當地醫院，「我們不了解他們的狀況」。

該校位於波特蘭市（Portland）東南方160多公里處，招收幼兒園至5年級的學童。

西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成「多人受害」，槍手已死亡。 圖／路透
西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成「多人受害」，槍手已死亡。 圖／路透

槍擊 小學 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巴基斯坦學校屋頂坍塌釀35死逾50傷 倖存者稱彷彿天塌下來了

日女遭墜樓男砸死！受害者父親怒求殺人罪起訴 連署逾4.5萬人要求重判

羅馬青少年隨機飛踹滑板車騎士！知名演員重傷 1嫌竟是憲兵之子

川普發布英男遭老虎咬死影片 白宮跟進轉發挨批

相關新聞

影／美國小學爆槍擊4死！3名兒童遇害 16歲槍手遭民眾擊斃

美國俄勒岡州本德市（Bend）銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日下午發生槍擊事件。根據執法部門消息人士提供的初步資訊，事件造成3名兒童及1名成人死亡。警方趕抵現場時，槍手已在校內遭槍擊身亡。

美國小學驚傳槍擊案多人受害 警曝槍手已死：疑在場民眾開槍擊中

美國警方今天表示，西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成「多人受害」，槍手已死亡

川普造勢 不忘提台積魏董事長

美國總統川普14日在亞利桑那州布爾黑德市出席一場競選造勢活動時表示，他剛與台積電董事長魏哲家通話。川普說，台積電大舉遷往亞利桑那州，不久後美國就會生產全球50%晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。