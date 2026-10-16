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美國小學驚傳槍擊案多人受害 警曝槍手已死：疑在場民眾開槍擊中
美國警方今天表示，西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成「多人受害」，槍手已死亡。
法新社報導，本德警察局（Bend PoliceDepartment）發言人米勒（Sheila Miller）在記者會中表示：「我們尚未確認是誰開槍擊中嫌犯，可能是一名在場民眾。此刻我們確認有多人受害。」
本德-拉派恩學區（Bend-La Pine School District）在社群媒體發布聲明指出，事發的銀軌小學（Silver Rail Elementary School）已遭封鎖。
學區稍後貼文表示，執法人員護送學生搭乘巴士前往另一地點，讓家人與孩子團聚。
米勒表示，警方於當地時間下午1時接獲緊急狀況通報，大約2分鐘後人員即抵達現場。
她說：「幾秒鐘後，我們便從無線電得知，本案嫌犯已倒地。」
米勒並指出，救護人員已將至少2人送往當地醫院，「我們不了解他們的狀況」。
該校位於波特蘭市（Portland）東南方160多公里處，招收幼兒園至5年級的學童。
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