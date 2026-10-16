川普造勢 不忘提台積魏董事長

美國總統川普14日在亞利桑那州布爾黑德市出席一場競選造勢活動時表示，他剛與台積電（2330）董事長魏哲家通話。川普說，台積電大舉遷往亞利桑那州，不久後美國就會生產全球50%晶片。

川普這場演說，目的是為共和黨籍州長候選人比格斯拉抬聲勢。川普說，他為亞利桑那州爭取到偉大的台灣企業台積電，台積電正在當地興建全球有史以來規模最大的建設案，也將是美國有史以來規模最大的創造就業計畫，投資金額高達2,650億美元，光是目前的建廠工程就雇用6,000多名工人。

川普說，台積電是全球排名第一的晶片製造商，幾乎掌握全部市場，而台積電在亞利桑那州投資，興建美國境內規模最大的半導體製造設施。正在興建的晶片廠「將是全球最大晶片廠」。

川普說：「我剛剛才和魏董事長通過話，他是這家公司的負責人、老闆。我稱他『董事長』，大家也都這麼稱呼他，因為他就是董事長，是公司的掌舵者」。