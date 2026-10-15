美軍直播槍決胡德堡案凶手 川普喊卡

對於美軍行刑隊原定12月3日網路直播槍決2009年德州胡德堡槍擊案凶手、前美國陸軍精神科醫師哈山，美國總統川普15日喊卡。

五角大廈10月初宣布將網路直播處決哈山的過程後，引發美國國內外譁然，甚至美國副總統范斯都表明，自己不會觀看。澳洲總理艾班尼斯更痛批此舉令人髮指。

對此，川普15日在自創社媒真實社群寫道，公開播出處決哈山，可能對世人起到一個強力的嚇阻作用，看美國如何對待像哈山的恐怖分子及人渣。

但川普緊接著話鋒一轉寫道，任何很好與懷抱善意的人，都不願透過網路串流或任何其他視覺裝置，觀看哈山死亡。

不過，川普在該發文提到，本案罹難者的直系親屬若想，仍可親自觀看。

哈山2009年在胡德堡槍殺13人。這將是二戰後，美軍首次以行刑隊方式執行死刑。外媒報導，美國國防部長赫塞斯是槍決哈山的幕後推手。