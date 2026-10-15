聽新聞
0:00 / 0:00
美軍直播槍決胡德堡案凶手 川普喊卡
對於美軍行刑隊原定12月3日網路直播槍決2009年德州胡德堡槍擊案凶手、前美國陸軍精神科醫師哈山，美國總統川普15日喊卡。
五角大廈10月初宣布將網路直播處決哈山的過程後，引發美國國內外譁然，甚至美國副總統范斯都表明，自己不會觀看。澳洲總理艾班尼斯更痛批此舉令人髮指。
對此，川普15日在自創社媒真實社群寫道，公開播出處決哈山，可能對世人起到一個強力的嚇阻作用，看美國如何對待像哈山的恐怖分子及人渣。
但川普緊接著話鋒一轉寫道，任何很好與懷抱善意的人，都不願透過網路串流或任何其他視覺裝置，觀看哈山死亡。
不過，川普在該發文提到，本案罹難者的直系親屬若想，仍可親自觀看。
哈山2009年在胡德堡槍殺13人。這將是二戰後，美軍首次以行刑隊方式執行死刑。外媒報導，美國國防部長赫塞斯是槍決哈山的幕後推手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。