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川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

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川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普上月指示聯邦部門，在提到人工智慧（AI）時要改稱「超級智慧」（SI）。 歐新社
美國總統川普上月指示聯邦部門，在提到人工智慧（AI）時要改稱「超級智慧」（SI）。 歐新社

美國財政部高級官員接受路透訪問表示，他們希望全球夥伴也能把人工智慧（AI）改名為「超級智慧」（SI，Super Intelligence），並稱這個新名稱更能夠彰顯這項新科技。

財政部國際事務次長布朗（Erin Brown）表示，華府正在和其他國際貨幣基金（IMF）的股東協商，在該基金指導委員會IMFC草擬的聲明中使用這個新名稱。

美國總統川普9月指示政府機關，在提到AI科技時要改用「超級智慧」這個名稱。布朗表示，美國希望這項改變也能在國際上落實。

布朗說：「川普總統在這一點上的態度一直很確實，而且你知道的，他本人也在使用SI這個詞，因此我認為，對美國來說，使用這個詞是很明確的優先要務，而且我們認為這樣能夠更適當地概括這項科技」。

對於美國是否會在這項更名確定之前拒絕簽署聲明，布朗拒絕發表評論。她表示：「我們仍在就這份聲明進行協商，因此我不會針對此事做任何率先發言」。

知情人士表示，美國官員已在IMFC聲明會議上暗示，他們將會堅持使用這個新詞，並引起部分其他IMFC官員的側目。

如果美國堅持拒絕簽署共同聲明，擔任現任IMFC主席的沙烏地阿拉伯財長傑德安（Mohammed Al-Jadaan）仍可發布所謂的主席聲明，來總結會員們的觀點。

知名人士表示，也有一個可能性是，聲明中將會避開談到SI或AI，而是改為專注在「新科技」。IMFC將在17日舉行記者會，並發布任何獲得委員會共識的聲明。

布朗表示：「我們將此視為美國和全球成長背後的動力。許多國家都期盼美國為SI發展設立標準和未來路徑，以及這如何才能夠真正促進和提升全球成長和生產力。」

川普 美國 AI 超級智慧

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