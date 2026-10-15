貧富差距急劇擴大…加州期中選舉將公投富豪稅 全美首例掀貧富論戰

美國加州選民下月期中選舉時，將公投決定是否向州內約200名億萬富翁課徵淨資產5%的富豪稅，創全美首例，稅收主要用於遭川普政府大砍預算的公共醫療體系。

法新社報導，美國貧富差距急劇擴大，馬斯克（Elon Musk）等科技巨頭的財富多得驚人，民怨日益升高，支持者希望此舉能為全美其他地區樹立先例。

仰賴聯邦醫療保險（Medicare）的退休平面設計師費爾曼（Loren Fierman）表示，這筆稅金對超級富豪來說，「如九牛一毛…但對需要醫療照護的人而言，卻關係到一切」。聯邦醫療保險是為退休人士與身障者提供醫療照護的公共計畫。

包括Google共同創辦人布林（Sergey Brin）在內的反對陣營，已砸下超過2億500萬美元（約新台幣66億元），設法擋下這項「第40號提案」（Proposition40），他們主張這將迫使富人離開加州，反而會減少州政府的稅收。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）稅法教授史塔克（Kirk Stark）指出：「外界擔心的是，個人、企業主等對象會預期這種徵稅手法很可能一再上演。」

即將卸任的加州州長紐松（Gavin Newsom）已表態將投下反對票，外界普遍預期他將角逐2028年總統大選。

代表25萬名居家照護與托育人員的工會「聯合家事工作者」（United Domestic Workers）也敦促會員投下反對票，認為一次性的稅收無法填補加州高達數十億美元的預算缺口。

富人稅構想並非首見，加州近10年已3度表決財富稅提案，但每次都遭否決。儘管這項提案推出之初頗受歡迎，但民調顯示支持度正在下滑。

不過，本月積極為這項提案奔走的左派參議員桑德斯（Bernie Sanders）認為，是時候讓富人繳納應盡的稅賦了。他在洛杉磯向歡呼的支持者說：「這些億萬富翁在過去10年間，財富暴增超過3倍，實質稅率卻比水電工或護理師還要低。」

參與起草提案的加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）法學教授嘉勒（Brian Galle）表示，這項稅估計可籌得1000億美元（約新台幣3.2兆元）資金；在聯邦資助款減少的情況下，若無這筆資金，每個家庭未來數年平均得多花7500美元（約新台幣24萬元）的醫療費用。

同樣參與起草的柏克萊分校經濟學家沙茲（Emmanuel Saez）說：「如果加州公投過關，我預測其他州也會出現類似的倡議。」沙茲也坦言，這項富豪稅若延長或轉為永久性稅制，部分億萬富翁可能會考慮是否繼續留在加州。

69歲的退休看護莫菲特（Tim Moffet）指出，富豪出走的警告聽起來有些空洞，「反正他們本來就沒在繳稅，究竟有什麼好損失？」