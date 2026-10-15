快訊

從亞利桑納到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

川普宣布台灣投資阿拉斯加LNG 同場又批「台偷走美國晶片產業」

張俊傑通緝在逃…高金素梅出庭前再限制出境8個月 法院：入監執行機率不低

聽新聞
0:00 / 0:00

又是兄弟會？芝加哥大學附近兄弟會派對傳性侵 涉案者遭鎖定

中央社／ 芝加哥14日綜合外電報導
芝加哥大學標示牌。美聯社
芝加哥大學標示牌。美聯社

美國康乃爾大學性侵指控延燒，在各界提高對大學校園性暴力的關注之際，芝加哥警方正在調查一名女子的報案，她聲稱她在芝加哥大學校園附近一場兄弟會派對上遭到性侵。

美聯社報導，芝加哥大學（University of Chicago）校方昨天曾發布警訊，指出已鎖定一名涉案人士，但芝加哥警方表示，截至今天尚未對任何人提出指控。

這起芝加哥性侵案發生之際，正值康乃爾大學（Cornell University）因處理一起指控的方式引發眾怒。在康乃爾性侵案中，一名女子聲稱她在2024年遭兄弟會成員下藥、集體性侵。校內調查雖促成內部紀律懲處，但始終沒有提出任何刑事指控。

康乃爾大學校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）在「紐約時報」13日刊出的專訪中坦言，他是直到最近才知道這名女子已從康乃爾退學，或有學生因這起事件遭開除或停學。康乃爾大學教務委員會今天開始辯論針對他行政團隊提出的不信任案。

芝加哥大學是美國頂尖研究型大學，學生人數達1萬8000人。校方發表聲明表示，一名女子通報她11日凌晨於阿爾法埃普西隆派（Alpha Epsilon Pi）兄弟會會館舉辦的派對期間遭到性侵。

芝加哥大學指出，歹徒在遭另一人當面質問後，隨即逃離會館。根據芝加哥警方說法，這名21歲女子已向警方報案，並前往醫院接受治療。芝加哥大學表示，她並非校內學生。

「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）引述警方報告指出，這名女子告訴警方，她在派對上喝酒跳舞，之後開始感到不適；警方報告提到，這名女子的兩名女性友人在洗手間發現她，當時她與一名男子在一起且「意識不太清醒」，兩人都衣衫不整。

根據芝加哥太陽時報，她的友人向警方表示，為了進入洗手間，她們是強行推開數名男子才進入，當時他們在現場「歡呼，似乎在鼓勵裡面的行為」。

阿爾法埃普西隆派兄弟會指出，沒有兄弟會成員參與或慫恿這起疑似攻擊行為。芝加哥大學兄弟會發表聲明表示，兄弟會成員在收到她一名友人警示後，立刻趕去協助這名女子，並隨即結束派對。

校方人員表示，目前鎖定的涉案者不是校內學生，也未與學校有任何關聯。

芝加哥 性侵 派對 康乃爾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

康乃爾性侵案…校長承認2年前即知但未處理 校園抗議嗆下台

爆集體性侵案引眾怒 康乃爾大學暫停兄弟會活動

涉在同學茶水下毒！中國留美研究生在機場遭逮捕 犯案動機曝光

女大生抓包廁所手機偷拍 男子竟從後方環抱摀嘴制止呼救

相關新聞

謊報資歷？白宮新發言人稱搬到中國時取得律師資格 美媒揭她沒考上

美國總統川普宣布札卡里亞（Katie Zacharia）將擔任下一任白宮發言人時，稱她是一名律師。但華爾街日報14日獨家報導，札卡里亞並未通過美國律師資格考試。

貧富差距急劇擴大…加州期中選舉將公投富豪稅 全美首例掀貧富論戰

美國加州選民下月期中選舉時，將公投決定是否向州內約200名億萬富翁課徵淨資產5%的富豪稅，創全美首例，稅收主要用於遭川普...

又是兄弟會？芝加哥大學附近兄弟會派對傳性侵 涉案者遭鎖定

美國康乃爾大學性侵指控延燒，在各界提高對大學校園性暴力的關注之際，芝加哥警方正在調查一名女子的報案，她聲稱她在芝加哥大學...

紐約州長選前唯一辯論 霍楚、布萊克曼互批移民治安

民主黨紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與共和黨挑戰者、納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)13日晚舉行選前唯一的辯論，圍繞移民執法、生活負擔及治安互相攻防。布萊克曼把州內問題歸咎霍楚五年施政，霍楚則反覆把對手與川普總統綑綁。

期中選舉逼近 5資深議員：共和黨幾已讓出眾院

政治新聞網站POLITICO報導，五位共和黨匿名資深議員承認，期中選舉迄今，共和黨幾乎已拱手讓出眾議院控制權；黨內各派正試圖減少損失，力求保住參院多數席位。福斯新聞也預測，民主黨將在期中選舉贏得眾院控制權；這是該媒體在本屆選舉周期首次預測民主黨將贏得參眾兩院中的任何一院。

眾院選舉戰線發生變化！共和黨資金撤退前線 民主黨加緊募款搶進

共和黨人正從數個眾院選戰激烈的選區撤退，民主黨人則加緊募款，力挺今年稍早看似勝算不大的候選人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。