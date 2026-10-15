又是兄弟會？芝加哥大學附近兄弟會派對傳性侵 涉案者遭鎖定

美國康乃爾大學性侵指控延燒，在各界提高對大學校園性暴力的關注之際，芝加哥警方正在調查一名女子的報案，她聲稱她在芝加哥大學校園附近一場兄弟會派對上遭到性侵。

美聯社報導，芝加哥大學（University of Chicago）校方昨天曾發布警訊，指出已鎖定一名涉案人士，但芝加哥警方表示，截至今天尚未對任何人提出指控。

這起芝加哥性侵案發生之際，正值康乃爾大學（Cornell University）因處理一起指控的方式引發眾怒。在康乃爾性侵案中，一名女子聲稱她在2024年遭兄弟會成員下藥、集體性侵。校內調查雖促成內部紀律懲處，但始終沒有提出任何刑事指控。

康乃爾大學校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）在「紐約時報」13日刊出的專訪中坦言，他是直到最近才知道這名女子已從康乃爾退學，或有學生因這起事件遭開除或停學。康乃爾大學教務委員會今天開始辯論針對他行政團隊提出的不信任案。

芝加哥大學是美國頂尖研究型大學，學生人數達1萬8000人。校方發表聲明表示，一名女子通報她11日凌晨於阿爾法埃普西隆派（Alpha Epsilon Pi）兄弟會會館舉辦的派對期間遭到性侵。

芝加哥大學指出，歹徒在遭另一人當面質問後，隨即逃離會館。根據芝加哥警方說法，這名21歲女子已向警方報案，並前往醫院接受治療。芝加哥大學表示，她並非校內學生。

「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）引述警方報告指出，這名女子告訴警方，她在派對上喝酒跳舞，之後開始感到不適；警方報告提到，這名女子的兩名女性友人在洗手間發現她，當時她與一名男子在一起且「意識不太清醒」，兩人都衣衫不整。

根據芝加哥太陽時報，她的友人向警方表示，為了進入洗手間，她們是強行推開數名男子才進入，當時他們在現場「歡呼，似乎在鼓勵裡面的行為」。

阿爾法埃普西隆派兄弟會指出，沒有兄弟會成員參與或慫恿這起疑似攻擊行為。芝加哥大學兄弟會發表聲明表示，兄弟會成員在收到她一名友人警示後，立刻趕去協助這名女子，並隨即結束派對。

校方人員表示，目前鎖定的涉案者不是校內學生，也未與學校有任何關聯。