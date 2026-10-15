Character.AI聲請破產 美國40州促保護兒童資料

美國40州的州檢察長今天共同呼籲德拉瓦州破產法官，在陪伴式AI聊天機器人公司Character.AI破產期間，保護年輕用戶並維護他們的資料安全。

路透社報導，Character.AI於12日晚間聲請破產，並希望透過破產法第11章程序解決各州的調查與訴訟，同時以2000萬美元（約新台幣6億3700萬元）將自家技術授權給迪士尼（Disney），並尋找有意接手其聊天機器人業務的買家。

代表各州的律師萊恩（Abigail Ryan）於威明頓市（Wilmington）向美國破產法官夏農（BrendanShannon）表示，針對Character.AI旗下聊天機器人遭控冒充執業醫療專業人士，並使兒童接觸到帶有性暗示與霸凌性互動，各州正在協商與Character.AI達成和解。

萊恩表示，即便如此，各州仍希望確保任何收購Character.AI資產的買家，都會保護用戶的聊天紀錄並改善安全功能。

萊恩在Character.AI於美國破產法院舉行的首次聽證會上表示：「我們願意與買家合作尋找保障措施，但我們不希望看到過去發生的事，在新買家接手後又重演。」

紐約州民主黨籍州檢察長詹樂霞（Letitia James）在聽證會舉行前夕發表聲明表示：「這家公司蒐集孩子們曾分享的最私密想法，現在那些對話可能被賣給出價最高的競標者。」

Character.AI的律師費伊（Erin Fay）說，她已經「非常清楚地」聽見那些疑慮，但目前尚無買家對Character.AI用戶資料或營運中的聊天機器人業務提出報價。

Character.AI的平台允許用戶創作並與生成式人工智慧（AI）角色互動，這些角色可透過使用者提示詞進行客製化，通常是以虛構人物、名人與歷史人物為原型。活躍用戶每天平均花費兩個小時與聊天機器人對話。

除了各州提起的訴訟外，Character.AI也遭多個家庭提告，他們指控Character.AI聊天機器人提供有害建議，導致他們的兩名兒童自殺，並讓兒童接觸到帶有性暗示與霸凌性的互動。Character.AI已與其中5個家庭達成初步和解。

Character.AI也面臨美國政府與英國、義大利、俄羅斯及澳洲有關當局的調查。

費伊表示，迪士尼已同意支付2000萬美元，以取得Character.AI的技術與智慧財產授權，並將聘用Character.AI大多數員工，但對各州檢察長擔憂的那類數據並無興趣。迪士尼的資產收購案仍須經過破產法院批准，且須接受更高報價的競爭。

Character.AI將破產歸咎於法律費用，以及取得算力與AI人才的高額費用，並表示在聲請第11章破產保護前一個月，公司每個月虧損800萬到900萬美元。

到了夏末時，Character.AI的管理層開始擔憂公司是否能在員工流失的情況下存活下來。根據法院文件，今年9月，迪士尼出手聘用Character.AI大多數員工，允許他們在破產拍賣程序與技術轉移期間，繼續維持Character.AI的營運。（編譯：張曉雯）1151015

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