謊報資歷？白宮新發言人稱搬到中國時取得律師資格 美媒揭她沒考上

美國總統川普宣布札卡里亞（Katie Zacharia）將擔任下一任白宮發言人時，稱她是一名律師。但華爾街日報14日獨家報導，札卡里亞並未通過美國律師資格考試。

札卡里亞在出任白宮職務前，曾登上福斯新聞、CNN及極限新聞，公開露面時經常自稱律師，部分媒體也以律師稱呼她。8月31日，她在福斯新聞談及柯克（Charlie Kirk）遇害案被控兇手的審判時表示：「身為一名律師，程序步驟絕對至關重要，才能確保他們正確處理這件事。」當時畫面下方的字幕也將她列為法律及政治策略師、律師。

在美國執業的律師必須取得執業地的律師執照，通常須通過律師資格考試及品德審查。在某些州，未取得律師資格卻自稱律師，或聲稱能夠提供法律服務，可能面臨刑事指控。一些法學院也提醒畢業生，在取得律師資格前不要自稱律師。

然而，無論以婚前或婚後姓氏查詢，加州、德州及華府的持照律師名冊均查無札卡里亞的紀錄，其律師資格因此受到質疑。13日被問及在哪一州通過律師資格考試時，札卡里亞回答：「當我搬到中國時」，但未進一步說明。她在聲明中表示：「我從事國際交易法律業務，具備所有適當的資格。」

一名知情人士表示，札卡里亞2011年從佩柏戴恩大學（Pepperdine University）法學院畢業後，曾參加加州律師資格考試，但未能通過。加州律師資格考試被認為是美國較難通過的州律師考試之一。根據加州律師公會資料，2025年7月的考試通過率約為55%，今年2月則約為31%。

札卡里亞應試時正籌備婚禮，準備與未婚夫搬到中國。同年夏天，她前往北京，在中倫律師事務所國際業務團隊任職。該人士指出，札卡里亞後來獲律師告知，憑藉法學學位及國際交易經驗，可以提供法律分析。

另一名知情人士表示，她是中倫律師事務所4名國際業務助理之一，負責起草涉及數百萬美元的跨境交易協議，並與在中國經營業務的美國及跨國企業客戶溝通。由於這些人員實際上屬於國際法律顧問，不必持有中國律師執照，美國律師資格也與該所工作無關，法律意見則由中國當地的合夥律師處理。

一名白宮官員表示，川普聘用札卡里亞並非為了處理法律事務。曾由札卡里亞擔任研究助理的聖母大學教授奧爾福德（Roger Alford）形容她是「佩柏戴恩大學的明星學生」，並希望大眾能「在預先評斷她之前，先了解她」。

不過，奧爾福德表示，自己並不熟悉札卡里亞畢業後的完整職涯。他說：「一般來說，如果沒有通過任何一州的律師資格考試，卻自稱律師，就不太尋常。」