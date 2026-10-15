洛杉磯市長選戰現任市長民調落後 挑戰者後來居上

洛杉磯市長選戰進入倒數階段，尋求連任的現任市長巴斯原本在6月初選時得票領先，但9月下旬民調，挑戰者市議員拉曼後來居上，領先11個百分點，雙方在電視辯論會上激烈交鋒。

洛杉磯市長選舉將於11月3日與美國期中選舉同步舉行。美國國家廣播公司（NBC）第4台與西語電視台Telemundo 52在13日舉行最後一場電視辯論，兩名同屬民主黨、過去曾是政治盟友的候選人，面對面激辯。

現任市長巴斯（Karen Bass）今年73歲，她早年從事醫師助理，後來投入社運，曾創辦民間團體推動反毒與改善治安，2004年當選加州眾議員，之後歷任州眾議會議長及聯邦眾議員，2022年12月就任洛杉磯市長。

巴斯尋求連任，政績主打任內推動的遊民安置計畫、增建平價住宅及改善治安政策。拉曼（NithyaRaman）則主張改革遊民安置政策、強化租屋族保障及提升市政服務效率。

拉曼現年45歲，出生於印度，幼年移民美國，擁有哈佛大學及麻省理工學院學歷，具有都市規劃專業背景。她過去投入社會運動，關注遊民及住宅政策，2020年首次當選洛杉磯市議員，2024年連任。

兩人同為民主黨女性政治人物，過去在特定議題曾有合作，但在這次選戰成為競爭對手。巴斯2022年上任後，在拉曼的市議員選區推動遊民安置計畫；2024年拉曼爭取連任時，巴斯更親自站台、拍攝競選廣告。拉曼也曾表態支持巴斯連任，卻在今年2月宣布參選市長。

洛杉磯市長選舉採不分黨派的兩階段選制，6月先舉行初選，若有候選人取得過半選票，即可直接當選；若無人過半，則由得票最高的兩人晉級11月決選。

今年6月2日初選，巴斯獲得34.27%選票，排名第一；拉曼以29.02%居次，兩人取得決選資格。巴斯雖然初選領先，但9月23日公布的加州大學柏克萊分校政府研究所與「洛杉磯時報」聯合民調，拉曼獲得39%可能投票選民支持，巴斯僅28%，另有33%選民尚未決定。

「洛杉磯時報」分析，巴斯任內面臨野火救災、遊民問題及市政治理等爭議，成為連任選戰的壓力；拉曼則在年輕選民中獲得較高支持度。9月民調顯示，18至29歲選民有66%支持拉曼，巴斯僅4%，呈現明顯的世代差異。