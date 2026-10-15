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美期中選舉將至 猶如2028總統大選前哨戰

中央社／ 記者廖漢原華盛頓14日專電
美國將在11月3日舉行期中選舉，多數民調顯示，民主黨取得聯邦眾議院多數席次的機會較高。（路透）
美國將在11月3日舉行期中選舉，多數民調顯示，民主黨取得聯邦眾議院多數席次的機會較高。（路透）

美國將在11月3日舉行期中選舉，選後國會兩院席次將決定美國未來兩年政局及川普政府施政。多數民調顯示，民主黨取得聯邦眾議院多數席次的機會較高，多個聯邦參議員選區競爭激烈，民調接近，猶如2028年總統大選提前起跑。

全美將在11月3日舉行期中選舉，結果將決定總統川普（Donald Trump）第2任期後2年能否繼續順利推動「讓美國再次偉大」（MAGA）政策，也是選民對川普政府的信任投票。

●美期中選舉 選民傾向支持非總統政黨

美國選民將選出聯邦眾議院全部435名議員、參議院100席中的35席及36個州的州長、3個屬地總督。

二戰後的美國期中選舉結果顯示，選民對國會參眾兩院議員，較傾向投給非總統所屬政黨候選人，選後總統執政陷入跛腳。執政的共和黨今年面臨伊朗戰事、油價高漲、通膨持續等難題，部分傳統共和黨選區資深候選人陷入苦戰。

●多數民調顯示 民主黨眾院過半機會高

眾議院435席中，目前共和黨218席，1席無黨籍屬共和黨團，民主黨214席，另有2席空缺，共和黨小幅過半。

美國民調機構YouGov、皮尤研究中心（PewResearch Center）與益普索（Ipsos）等10月初調查顯示，民主黨在眾院可能過半領先約7至11席不等。

●參院席次競爭激烈 多州民調陷拉鋸

參議院100席中，目前共和黨53席，民主黨45席，2席無黨籍屬民主黨團，共和黨居過半多數。

多數民調機構調查顯示，改選的35席中，有8州候選人民調接近，包括愛荷華州、俄亥俄州、德州、阿拉斯加州、緬因州、密西根州、新罕布什爾州與堪薩斯州，當中包括3個傳統親共和黨州，民主黨有機會在參院取得過半席次。

美國國家廣播公司（NBC）調查指出，愛荷華州、俄亥俄州、德州、阿拉斯加州，兩黨候選人民調不分上下，緬因州、密西根州、新罕布什爾州，較傾向由民主黨勝出，堪薩斯州較傾向由共和黨勝出。

民主黨若在愛荷華州、俄亥俄州、德州、阿拉斯加州獲得2席，有機會在參院取得過半51席，反轉弱勢地位。

州長選舉方面，喬治亞州、密西根州、俄亥俄州、亞利桑那州、內華達州、德州、愛荷華州、威斯康辛州、阿拉斯加州等，也成為全美焦點。

●美期中選舉看點區域

美國2026年期中選舉被視為2028年總統大選前哨戰，川普高度參與多個共和黨選區提名過程，選舉結果考驗川普剩餘任期的影響力，多個參議員選區選情猶如總統選舉，當中包括：

1.密西根州聯邦參議員，民主黨進步派塞德（AbdulEl-Sayed）對共和黨前眾議員羅傑斯（MikeRogers）。

2.德州聯邦參議員，民主黨州眾議員塔拉里格（James Talarico）對共和黨籍州檢察長派克斯頓（KenPaxton）。

3.阿拉斯加州聯邦參議員，共和黨現任參議員蘇利文（Dan Sullivan）對民主黨前眾議員佩爾托拉（MaryPeltola）。

4.俄亥俄州聯邦參議員，共和黨現任參議員休斯泰德（Jon Husted）對民主黨前參議員布朗（SherrodBrown）。

期中選舉 聯邦眾議院 眾議院

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