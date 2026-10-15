川普亞利桑那集會提台積電 稱美將占全球50%晶片產能

繼昨天稱台灣同意採購阿拉斯加天然氣並投資相關計畫後，美國總統川普今天在亞利桑那州一場造勢集會上提及台積電在當地擴大投資設廠製造晶片；他認為，在短時間內，美國將會掌握「全球50%的晶片產能」。

川普（Donald Trump）展開美西造勢行程，在美國11月3日期中選舉之前，為其所屬的共和黨拉抬選情。他昨天前往阿拉斯加參加集會活動，接著今天造訪亞利桑那州、蒙大拿州。

他下午在亞利桑那州的造勢活動致詞時細數自己重返白宮以來的政績，包括經濟、邊境安全等，為共和黨候選人拉票。

川普也提及台積電在亞利桑那州投資2650億美元設廠，台積電是「全球最大、排名第一的晶片公司」。他還稱，不久前才跟台積電的「魏董事長」通話。

川普說，台積電幾乎掌握全球100%的晶片製造。隨著台積電擴大對美投資，他認為，在短時間之內，美國「將會掌握全球50%的晶片產能」。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。

台積電董事長暨總裁魏哲家今年7月又宣布，將在亞利桑那州加碼投資1000億美元，估計再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠，使計畫總投資額達到2650億美元。

魏哲家先前也說，台積電未來幾年同時將在台灣建置13座先進晶圓廠，繼續在台灣發展壯大。

此外，川普昨天在阿拉斯加造勢集會上表示，台灣同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫30%天然氣，還說，台灣將額外投資44億美元用於該項計畫。