川普造勢時提到魏哲家 透露「才剛與台積電董座通話」

美國總統川普周三（14日）表示，他才剛與台積電台積電董事長暨總裁魏哲家通過話。

川普是在亞利桑那州布爾黑德市（Bullhead City）出席一場競選造勢活動並發表演說時，提到他與魏哲家通話。這場演說目的是為共和黨籍州長候選人比格斯（Andy Biggs）拉抬聲勢。

在川普的施壓下，再加上美國客戶需求激增，台積電積極在美國擴廠，規劃興建晶圓廠、先進封裝廠等12座相關設施。目前台積電在亞利桑那州已有一座晶圓廠正式量產，二廠預定提前2027年下半年量產；經濟日報9月底報導，業界傳出，三廠可望提前於2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，比原先規劃2028年量產早一年。