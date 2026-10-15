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美國8州聯手控告OpenAI 指ChatGPT危害兒童
美國愛荷華州及堪薩斯州等8州今天表示，它們已在全美多地法院控告OpenAI，指控ChatGPT對兒童造成危害，曾教導兒童傷害自己或他人。
路透社報導，美國8州在州法院提出訴訟，要求法院命令OpenAI調整ChatGPT對兒童的運作方式。這些州也要求法院命令OpenAI交出從年輕用戶身上賺取的利潤。
佛羅里達州檢察長於今年6月率先對OpenAI提起類似訴訟。OpenAI目前還面臨數十起官司，ChatGPT被控助長大規模槍擊案及其他暴力事件。
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