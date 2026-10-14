美國男子搭雲霄飛車遭甩飛身亡 目擊者悲曝：四目相交卻救不了他

美國喬治亞州六旗遊樂園（Six Flags Over Georgia）近日發生死亡事故，一名男子搭乘雲霄飛車時，竟然被甩出座位，撞擊車體後墜落地面。男子當場失去意識，送醫前已無生命跡象。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，42歲男子卡里姆（Hassan Kariem）和家人每年都會到樂園遊玩，當天他延續家族傳統和家人出遊，沒想到卻發生意外喪命。

警方表示，初步研判卡里姆可能是搭乘雲霄飛車時被甩出座位，撞到其他乘客後，墜落到設施下方。目擊者指出，事故發生前，雲霄飛車的安全壓桿曾發出奇怪的喀噠聲，工作人員據稱多次檢查固定裝置，列車仍照常出發。這些說法是否與事故原因有關，仍有待調查釐清。

當時也在車上的目擊者康納（Logan Conner）回憶，卡里姆被甩出後，身體多次撞上車體，最後一次撞上車體時，他甚至還和乘客四目相交。但即使意外就發生在眼前，卻沒有人有辦法阻止悲劇發生，整個過程嚇壞了眾人。事故造成另外4人被送往醫院，園方隨後疏散乘客，並暫時關閉部分設施。

卡里姆曾兩度戰勝淋巴癌，事發前甚至遇上火燒車順利逃生，想不到最後仍因意外不幸離世。

據悉，卡里姆並非第一位在六旗樂園發生意外的遊客。該公司旗下位於加州的六旗魔術山樂園（Six Flags Magic Mountain）也曾發生嚴重意外。2022年，22歲的霍利（Christopher Hawley）搭乘X2雲霄飛車後死亡；2026年，25歲的格里爾－威爾金森（Naomi Greer-Wilkinson）因搭乘X2成為植物人，40歲的吉倫（Pamela Guillen）也在搭乘後發生嚴重腦出血。