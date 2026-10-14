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裴洛西接班戰拋台灣議題 威善高、陳詩敏表態挺台自我防衛

中央社／ 舊金山13日專電
裴洛西（Nancy Pelosi）將於明年1月卸任聯邦眾議員。路透
裴洛西（Nancy Pelosi）將於明年1月卸任聯邦眾議員。路透

美國期中選舉進入最後衝刺，前眾議院議長裴洛西的接班人之爭，成為舊金山灣區選戰最受矚目焦點之一。2位民主黨候選人近日在辯論會上被問到台灣議題，都表示支持美國提供防禦性武器，協助台灣自我防衛

裴洛西（Nancy Pelosi）將於明年1月卸任聯邦眾議員；她所代表的加州第11選區席位空缺，由加州州參議員威善高（Scott Wiener）與舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）一決勝負。該選區華裔選民眾多，成為2位候選人極力爭取支持的關鍵票源。

2位候選人今天晚間出席由地方媒體Mission Local、紐約時報（The New York Times）及舊金山文化組織City Arts & Lectures共同舉辦的辯論會；場外煙硝味濃厚。

雙方支持者集結在十字路口的4個街角，各自高喊口號和候選人的名字，聲浪此起彼落。陳詩敏進場前現身街頭，與支持者熱情擁抱、握手。

陳詩敏在香港出生、曾在台灣唸小學，她以捍衛勞工與工薪家庭權益為競選訴求，獲得多個主要工會支持。陳詩敏的支持者艾藍（Lian Alan）接受中央社訪問表示，陳詩敏是勞工階級一員，關心移民，敢於挺身對抗現任總統川普（Donald Trump）和科技億萬富豪。

威善高曾任舊金山市議員，2016年首次當選加州州參議員，是公開出櫃的同志政治人物，長期關注住房及同志權益，此次競選主張增加住宅供給、降低住房與醫療成本。

威善高支持者米爾維斯（Alan Mirviss）向中央社表示，希望選出一位進步派且極具行動力的人，「威善高擔任州參議員期間，有超過100項法案由州長簽署成為法律」。

另一名女性支持者杜平（Megan Topping）則說，認同威善高在國際議題上的核心理念，即相信民主價值，並支持烏克蘭與台灣的民主政體，「即便中國是經濟夥伴，但我們也需要守護台灣的民主，而且美國與台灣之間也有著非常深厚的夥伴關係」。

隨著台灣議題在今年選戰中較往年受到更多關注，2位候選人在近日的辯論會上也被問到相關問題。

舊金山灣區媒體KQED與舊金山紀事報（SanFrancisco Chronicle）日前共同舉辦辯論會，主持人提問：「如果台灣遭到中國攻擊，你是否會投票授權動用軍事力量保衛台灣？」

威善高應答指出，「我支持美國目前的對台政策，也就是支持台灣防衛。我希望維持這項政策。」他說，「台灣是民主社會，台灣的未來，應該完全由台灣人民決定」。

陳詩敏則表示目前僅支持台灣關係法，這項法案長期獲兩黨支持；也就是比照美國對烏克蘭的做法，出售防禦性武器、提供防禦性武器援助，讓台灣能夠保衛自己，抵禦入侵。

陳詩敏並強調，美國應發揮領導作用，確保中國與台灣直接對話，並為人民維持和平。

裴洛西 自我防衛 舊金山

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