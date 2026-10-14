想當成人影星？救護員自慰、尿液混入食物拍成片 逾十名同事不知情吃下肚

自稱想成為「色情明星」，竟把同事當成自己牟利的代價！美國馬里蘭州一名救護員將自慰、排尿及污染職場食物等行為拍成影片，上傳付費成人網站，至少發布64部影片。相關行為曝光後，他因使他人攝入體液的3項罪名認罪，遭法院判處25年有期徒刑。

據外媒《New York Post》報導，卡洛爾（Christopher Carroll）曾任巴爾的摩郡（Baltimore County）消防局快速應變團隊成員，相關行為據稱從2025年9月持續至同年12月。根據法院文件，卡洛爾坦承自己想成為「色情明星」，藉此從相關行為中賺錢。他至少在成人網站上傳64部影片，並向訂閱者收取每部7美元（約新台幣225元）的費用。

多數影片是在消防局總部及派克斯維爾（Pikesville）的一處消防分隊內拍攝。相關事件曝光後，當局在辦公室及救護車內發現體液與DNA，並展開清潔消毒作業。

其中一段影片顯示，卡洛爾將尿液倒入製冰機，再用冰鏟攪拌，甚至拿冰鏟擦拭自己，最後還對鏡頭比出讚的手勢。據報導，當時有十多名同事曾使用該製冰機，卻不知道設備遭到污染。卡洛爾據稱還在影片中寫下，「大家總說不要吃黃色的雪，但我只是想做一杯冰沙」。

除了製冰機，他也曾將精液射入咖啡奶精罐，再把瓶子放回公用冰箱。檢方另指出，卡洛爾曾將精液弄到一名女性主管的鍵盤上，位置就在對方每天吃早餐、午餐的地方；他也曾將體液弄到消防站烹調的食物上。

事件曝光後，消防局對所有辦公室及分隊進行危害物質等級的清潔作業，並全面更換製冰機、消毒多輛車輛。檢方也懷疑，受害者可能不只目前已知的人數。哥倫比亞廣播公司巴爾的摩分台（CBS News Baltimore）報導，卡洛爾另被指控曾在一間醫師診所的香氛設備中排尿，再將設備插回電源。

卡洛爾於今年2月4日遭到逮捕，最初面臨23項與不當行為相關的指控；今年8月，他與檢方達成認罪協議，承認其中3項使他人攝入體液的罪名。檢方原本要求判處30年徒刑，法院最終判處25年。在量刑聽證會上，卡洛爾表示，對自己的行為深感後悔與羞愧，並向受到影響的人道歉。不過，受害者則痛批，他利用同事對自己的信任，滿足個人慾望。