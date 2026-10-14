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美歌手吐派克命案 黑幫老大被判40年至無期徒刑

中央社／ 洛杉磯13日綜合外電報導
美國饒舌歌手吐派克。美聯社
美國饒舌歌手吐派克。美聯社

美國饒舌歌手吐派克（Tupac Shakur）1996年在拉斯維加斯遭槍殺，前洛杉磯幫派老大戴維斯（Duane "Keffe D" Davis）今天被判處40年至無期徒刑。

綜合法新社和路透社報導，吐派克是美國東西岸嘻哈之爭的關鍵人物，他在拉斯維加斯（Las Vegas）遭槍殺時年僅25歲。

吐派克命案是美國最受矚目的懸案之一，戴維斯在案發近30年後才遭逮捕。戴維斯曾在書中與訪談中吹噓自己涉入此案，但在案件進入審判後又否認。

審判期間相關證詞指出，曾是加州南區康普敦瘸幫（South Side Compton Crips）老大的戴維斯因為侄子（或外甥）在拉斯維加斯賭場遭到吐派克保鑣毆打，遂在1996年9月7日命人殺害吐派克。

賭場衝突發生後約兩小時，吐派克搭乘的BMW在等紅燈時，一輛白色凱迪拉克（Cadillac）駛至旁邊，車內一名槍手朝坐在副駕駛座的吐派克開槍，吐派克6天後不治。

戴維斯向坐在凱迪拉克後座的人遞槍，並下令對吐派克開槍，而那天凱迪拉克車上除了戴維斯外，其他3人如今都已不在人世。

現年63歲的戴維斯今年8月經陪審團裁定一級謀殺罪成立。他今天在拉斯維加斯出庭時雙手以腰鍊銬住，身穿藍色囚服。據報他面無表情，僅就已羈押的時間可折抵多少刑期與法官略作爭辯，其餘未多發言。

法官最後一次給予戴維斯發言機會時，他表示：「我只想拿回他們（調查人員）從我家帶走的東西。」法官再問是否還有其他話要說，戴維斯回說：「沒事，我一定會提出上訴。」他的律師也揚言上訴。

法官就謀殺和使用致命武器兩項罪名各判處20年至無期徒刑並連續執行。

法官說：「你不能把一個人從他的家人身邊奪走、剝奪他的生命和整個未來，然後就這樣一走了之，更何況那個人是吐派克。」

歌手 命案 洛杉磯

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