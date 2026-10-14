川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

彭博資訊報導，美國總統川普表示，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，而且還將額外投資44億美元，以確保這項LNG計畫完工。

川普是在周二（13日）於阿拉斯加州一場競選活動中提到上述說法，藉此在期中選舉造勢期間，大力宣傳阿拉斯加LNG管線計畫。

川普盛讚台灣做出的承諾，並說這些承諾「保證了計畫的成功」，儘管外界仍對這條管線是否真的會興建抱持疑慮。

彭博報導說，截至目前，台灣方面尚未立即證實川普的說法。

台灣去年曾簽署不具法律約束力的「意向書」

路透報導，去年，台灣國營的中油公司與阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corp.）簽署協議，同意採購LNG，並投資該管線計畫。當時，總統賴清德表示，這項投資將有助於確保台灣的能源安全。

彭博報導指出，中油簽署的這份協議是不具法律約束力的意向書，表達有意願投資阿拉斯加LNG計畫，希望確保能源供應來源，並加強與川普政府的關係。

阿拉斯加LNG計畫數十年來一直難以取得推動所需、具有法律約束力的長期合約與投資承諾。這項計畫規模龐大，必須在阿拉斯加州境內興建一條長達800英里（約1,287公里）的天然氣管線。此外，還必須建造液化設施，才能將阿拉斯加北坡的天然氣輸送至加工設施液化，再出口至台灣及其他亞洲買家。

川普也稱南韓要投資540億美元 還提出威脅

川普本月稍早曾表示，南韓將投資540億美元，興建阿拉斯加LNG計畫。然而，南韓官員隨後對川普的說法提出異議。南韓產業部長表示，該國是否投資這項計畫，取決於其商業可行性。川普已威脅，若南韓未履行承諾，將採取報復措施，並表示他「只會向他們收取更高的費用」。

在距離11月3日美國期中選舉僅剩三周之際，阿拉斯加計畫被視為對川普及共和黨具有重要政治意義。這場選舉將決定國會的控制權。阿拉斯加州的聯邦參議員選情競爭激烈，而川普一直力挺共和黨現任參議員蘇利文（Dan Sullivan），後者也是管線計畫的積極支持者。

川普周二還表示，興建這項LNG計畫所需的所有許可都已獲得核准。