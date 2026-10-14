爆集體性侵案引眾怒 康乃爾大學暫停兄弟會活動

美國康乃爾大學（Cornell University）一宗2024年兄弟會涉嫌集體性侵案引發眾怒，校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）今天表示，校方將禁止所有兄弟會會所舉辦派對和社交活動，直到本學年結束。

綜合法新社和路透社報導，柯里科夫在聲明中表示：「康乃爾大學兄弟會理事會（Interfraternity Council）各會所所有派對與社交活動將暫停，直到2026至2027學年結束。」兄弟會理事會網站顯示，康乃爾大學目前有34個兄弟會會所。

聲明還說：「這些措施將提供時間全面檢視康乃爾大學兄弟會生活，以判定是否以及如何持續安全運作。」

一名曾就讀康乃爾大學的女性今年9月提起訴訟，指控7名兄弟會成員在2024年一場派對中下藥性侵。訴狀中以「女無名氏」（Jane Doe）稱呼被害人。消息曝光後，網路上掀起標註#IAmJaneDoe（我就是無名氏）的聲援浪潮。

這所位於紐約州綺色佳（Ithaca）的常春藤盟校和校長柯里科夫過去幾週來受到學生、教職員及捐款人嚴厲批評，認為校方對於相關指控處理不力。

柯里科夫表示，校方將增聘人員為性侵倖存者提供支持。他還說，校方也將與紐約州警察合作調查相關事件，並加速落實性暴力專案小組先前提出的建議。

柯里科夫說：「我們必須在此刻有所作為，正視自身的不足並採取實質行動。」

上述措施是校方高層至今針對這起訴訟最強硬的回應。

康乃爾大學兄弟會理事會未立即回應置評請求。

檢方在女校友提訴後重新展開對這起涉及集體性侵事件的調查。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）任命紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任本案的獨立特別檢察官，並提到先前有關當局未能保護被害人。

美國總統川普今天再次呼籲讓詹樂霞退出此案。詹樂霞是民主黨人，曾對川普提起民事詐欺訴訟，引發川普盛怒。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「州長應立即讓詹樂霞退出此案。」

侯可與詹樂霞辦公室均未立即回應置評請求。