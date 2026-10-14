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白宮新任新聞秘書札卡利亞首亮相 律師執業資格成話題

中央社／ 華盛頓13日專電

新上任的白宮新聞秘書札卡利亞今天首度現身白宮新聞簡報會，她回答3位記者提問，整場記者會不到15分鐘就告結，隨後由美國總統川普在白宮南草坪接手回應媒體各項提問，其中包括札卡利亞的律師資格。

川普（Donald Trump）第二個總統任期內的首任白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）因家庭因素於8月底離任後，川普上週在社群媒體發文宣布遺缺由札卡利亞（Katie Zacharia）接任。

川普當時寫道，札卡利亞畢業於美國裴柏汀大學卡魯索法學院（Pepperdine Caruso School of Law），「是一名律師」，也經常在福斯新聞（Fox News）等媒體擔任評論員。

札卡利亞上任後，今天首度亮相白宮新聞簡報會，她身穿一襲深色套裝、搭配白色上衣，帶著親切笑容問候在場媒體後，隨即依照講稿，羅列川普2.0執政以來的政績。

接著進入媒體提問環節，札卡利亞在回答3位記者提問後，即宣告記者會結束，全程不到15分鐘。她說，因為川普即將離開白宮前往阿拉斯加出席造勢活動，「大家可以在那裡（白宮南草坪）向他提出所有問題」。

川普接受媒體聯訪被問及新任白宮新聞秘書是在美國哪一州通過律師資格考試時，立馬轉身詢問站在身後的札卡利亞。札卡利亞回答說，「在我搬到中國的時候」。

綜合「華盛頓郵報」（The Washington Post）、「國會山莊報」（The Hill）等美媒報導，札卡利亞這番回答引起議論。中國並不允許外國人在法庭上執業。

一名白宮官員隨後表示，札卡利亞畢業後因丈夫在一間美國私募股權公司工作而隨其搬到中國，期間她從事國際交易法相關工作。

札卡利亞也透過聲明表示，自己曾從事國際交易法相關業務，「並具備所有相符的資格證書」。

根據札卡利亞在專業社群平台領英（LinkedIn）帳號的資訊，她曾於2011年至2013年任職於北京的中倫律師事務所，並於2024年至2025年間擔任美國保守派非營利組織Fix California的總法律顧問。

華郵報導，裴柏汀大學證實，札卡利亞於2011年取得該校法學學位。不過，獨立記者里古姆（Judd Legum）指出，他查不到札卡利亞通過美國任何一州律師資格考試的紀錄，而這幾乎是在美國從事法律執業的必要條件。

除了律師資格成為焦點之一，札卡利亞今天在白宮記者會處女秀上表示，川普政府已要求身陷賄賂醜聞的美國駐希臘大使季伏爾（Kimberly Guilfoyle）辭職，也成為各家美媒推播的新聞頭條。

儘管評論家認為札卡利亞在記者會上神情顯得緊張，但川普則讚揚「她表現很好」。

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