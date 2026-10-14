快訊

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

兩款HomeView同價卻有差！外媒揭隱藏規格 選這款恐多花錢

人口探底／生也難、老也難！全台23鄉鎮 醫療、公托、長照「三缺」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國破獲北韓筆電農場 逮捕2人查扣180多台電腦

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦檢察官今天表示，當局已逮捕2人，並查扣180多台電腦，成功破獲一起涉嫌由北韓策劃、利用在美國遠端IT工作牟利的計畫。

法新社報導，美國司法部在聲明中表示，當局已在德州搜查「超過40處疑為『筆電農場』的據點」。這些據點透過欺騙美國雇主聘用北韓人，為平壤當局賺取超過300萬美元。

除了在俄亥俄州和賓州因涉嫌洗錢及身分盜用而被捕的兩名美國人外，當局還在此次代號為「孤星圍捕」（Operation Lonestar Roundup）的行動中，起訴另外14人，其中10人位於中國。

負責國家安全事務的助理司法部長艾森柏格（John A. Eisenberg）表示：「北韓流氓政權利用無所不在的IT工作者計畫籌措資金，用於各種非法活動，包括研發最終可能以美國或其盟友為攻擊目標的武器。」

今天公布的消息，是美國執法機關近期一連串打擊境內「筆電農場」行動中的最新一起。所謂「筆電農場」，是指設置多台電腦的場所，這些電腦被用來替北韓政府非法牟利。

今年4月，兩名美國籍人士王振興（Zhenxing Wang，音譯）和王可佳（Kejia Wang，音譯）因參與一項「長達數年、竊取至少80名美國公民的身分，為北韓政府非法賺取超過500萬美元」的計畫，分別被判處92個月及108個月徒刑。

北韓 筆電 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

升級核心元件技術 北韓證實試射戰術彈道飛彈

美左派議員住家遭搜疑涉移民詐欺 川普造勢加碼攻擊

駐韓美軍司令：南韓具國防生產能力 可成太平洋支援據點

財源從哪來？涉嫌跟監賴總統長子 共諜張婉瑩擁7豪宅、身家逾3.5億元

相關新聞

爆集體性侵案引眾怒 康乃爾大學暫停兄弟會活動

美國康乃爾大學（Cornell University）一宗2024年兄弟會涉嫌集體性侵案引發眾怒，校長柯里科夫（Mich...

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

彭博資訊報導，美國總統川普表示，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，而且還將額外投資44億美元，以確保這項LNG計畫完工。

川普發布英男遭老虎咬死影片 白宮跟進轉發挨批

美國總統川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上，發布一段英國男子遭老虎攻擊致死的駭人影片，白宮...

OpenAI爆內鬼疑雲！沙國工程師涉藏加密錄音裝置 監視器拍下可疑行蹤

華爾街日報13日報導，一名曾任OpenAI工程師的沙烏地阿拉伯籍男子，因涉嫌在公司位於舊金山的辦公室藏匿加密錄音裝置，已遭逮捕並起訴。

今晨國際頭條一次看／OpenAI沙國員工涉竊聽被捕 教宗罹肺腺癌

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

川普把AI改名「超級智慧」 辛頓：證明他對AI幾乎一無所知

有「AI教父」之稱的電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）再度警告，人工智慧（AI）可能對人類構成生存威脅，並批評美國總統川普對AI「幾乎一無所知」，也不認同讓科技業者自行監管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。