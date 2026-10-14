美國破獲北韓筆電農場 逮捕2人查扣180多台電腦

美國聯邦檢察官今天表示，當局已逮捕2人，並查扣180多台電腦，成功破獲一起涉嫌由北韓策劃、利用在美國遠端IT工作牟利的計畫。

法新社報導，美國司法部在聲明中表示，當局已在德州搜查「超過40處疑為『筆電農場』的據點」。這些據點透過欺騙美國雇主聘用北韓人，為平壤當局賺取超過300萬美元。

除了在俄亥俄州和賓州因涉嫌洗錢及身分盜用而被捕的兩名美國人外，當局還在此次代號為「孤星圍捕」（Operation Lonestar Roundup）的行動中，起訴另外14人，其中10人位於中國。

負責國家安全事務的助理司法部長艾森柏格（John A. Eisenberg）表示：「北韓流氓政權利用無所不在的IT工作者計畫籌措資金，用於各種非法活動，包括研發最終可能以美國或其盟友為攻擊目標的武器。」

今天公布的消息，是美國執法機關近期一連串打擊境內「筆電農場」行動中的最新一起。所謂「筆電農場」，是指設置多台電腦的場所，這些電腦被用來替北韓政府非法牟利。

今年4月，兩名美國籍人士王振興（Zhenxing Wang，音譯）和王可佳（Kejia Wang，音譯）因參與一項「長達數年、竊取至少80名美國公民的身分，為北韓政府非法賺取超過500萬美元」的計畫，分別被判處92個月及108個月徒刑。