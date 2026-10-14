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川普發布英男遭老虎咬死影片 白宮跟進轉發挨批

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上，發布一段英國男子遭老虎攻擊致死的駭人影片。圖／擷自川普的真實社群
美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上，發布一段英國男子遭老虎攻擊致死的駭人影片。圖／擷自川普的真實社群

美國總統川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上，發布一段英國男子遭老虎攻擊致死的駭人影片，白宮官方帳號隨後也轉發這段影片，在網路上引發強烈反彈。

法新社報導，這段長41秒的影片記錄這名英國男子10日在一家野生動物園遭老虎攻擊的過程。白宮隨後在社群平台X的官方帳號「快速反應47」（Rapid Response 47）轉發這段影片

川普經常在社群媒體發布挑釁內容，他發布這段影片時寫道「永遠不要招惹大自然！」，隨後又上傳疑似由人工智慧（AI）生成的影片，畫面是多人遭大型貓科動物撕咬，配上單薄刺耳的電子合成樂。

「快速反應47」在X上有230萬名追蹤者，不少網友紛紛質疑川普的判斷力，有人直言這則貼文「病態」，另有網友寫道：「我是忠實支持者，但這篇貼文我不敢恭維。每個人看法不同吧。」

經英國廣播公司（BBC）與警方確認，影片中的男子名叫柴普曼（William Chapman），他因這起事件傷重身亡。

英國警方當時接獲通報，有一名男子闖入英格蘭北部城市頓卡斯特（Doncaster）附近約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）猛獸區。

警方在聲明中指出：「老虎隨後攻擊這名男子，造成他重傷…緊急救援人員迅速趕抵現場，但儘管醫護人員盡全力搶救，這名男子仍不幸於當場宣告不治。」

約克郡救護服務局（Yorkshire Ambulance Service）表示，事發後已派遣2輛救護車和1架空中救護直升機趕赴現場。

川普 老虎 影片

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