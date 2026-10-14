今晨國際頭條一次看／OpenAI沙國員工涉竊聽被捕 教宗罹肺腺癌

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

沙國籍OpenAI工程師涉竊聽 辦公室藏加密錄音器

Saudi National Charged With Bugging OpenAI’s Office

摘要

美國聯邦檢方指控，OpenAI 35歲沙烏地阿拉伯籍工程師在舊金山辦公室一間會議室內，將加密錄音裝置藏進衛生紙、放在電視後方，企圖秘密錄下談話。他已遭逮捕並被控非法攔截口頭通訊。

為何重要

AI實驗室掌握高價值模型與商業機密，竊聽案顯示實體辦公室安全也已成為AI競爭與情報風險的一環。

華盛頓郵報

白宮要求季伏爾辭駐希臘大使 10萬美元信用卡風波延燒

Kimberly Guilfoyle is out as U.S. ambassador to Greece

摘要

白宮要求駐希臘大使季伏爾辭職。她被指曾要求川普政治金主支付10萬美元美國運通信用卡帳單，並承諾協助接觸政府人士；季伏爾否認所有不當行為，國務院督察長辦公室已展開調查。

為何重要

季伏爾與川普家族及「讓美國再次偉大」陣營關係密切，風波也讓白宮人事與利益衝突問題再成焦點。

金融時報

FBI逮捕OpenAI沙國員工 涉在辦公室裝竊聽器

US arrests Saudi employee of OpenAI for allegedly bugging its offices

摘要

FBI逮捕一名沙國籍OpenAI工程師，指他在舊金山總部主管會議室暗藏加密錄音器，且準備在其他敏感區域布建更多裝置。OpenAI表示，未發現客戶資料或原始碼因此外洩。

為何重要

這起案件凸顯AI公司不只面臨網路攻擊，實體滲透與內部人員風險同樣可能直指核心技術與決策資訊。

衛報

教宗良十四世確診肺腺癌 手術切除右肺下葉

Pope Leo diagnosed with lung cancer as growth removed during surgery

摘要

梵蒂岡證實，71歲教宗良十四世罹患肺腺癌，羅馬傑梅利醫院手術已切除右肺下葉，術前懷疑的診斷在手術中獲得確認。手術約90分鐘且無併發症，教宗已返回病房休養，公開行程取消至10月20日。

為何重要

這是良十四世任內首次重大健康警訊，後續恢復情況將直接牽動教廷決策節奏與已排定的國際訪問。

路透

教宗良十四世罹肺腺癌 右肺下葉切除手術順利

Pope Leo diagnosed with cancer as doctors remove part of lung, Vatican says

摘要

教廷表示，良十四世因肺腺癌切除右肺下葉，手術成功且無併發症；但目前尚未公布癌症分期與是否擴散至淋巴結。教宗預計住院約一週，11月6日至17日原定的南美洲行程是否照常，仍不明朗。

為何重要

教宗是教廷最高決策者，若康復時間拉長，需由本人核定的重大決策及外交行程都可能受到影響。

美聯社

美國銀行涉洗錢與制裁違規 財政部重罰12億美元

US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions laws

摘要

美國財政部以違反洗錢防制與制裁規定為由，對美國銀行開罰12億美元，為財政部史上第三高罰款；另就伊朗、俄羅斯、毒品與全球恐怖主義相關制裁違規，以1160萬美元和解。銀行承認故意違反《銀行保密法》。

為何重要

罰款規模顯示美國監管機關正把大型銀行的洗錢與制裁遵循視為國安問題，合規成本與執法風險同步升高。

（本文與AI協作）