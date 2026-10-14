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涉賄賂醜聞遭白宮要求辭職 美駐希臘大使否認指控
美國駐希臘大使季伏爾遭爆向一名川普支持者索取金錢，還接受希臘富商的奢華招待。白宮新任新聞秘書札卡利亞今天表示，川普政府已要求季伏爾辭職；季伏爾隨後在社群發文寫道，擔任大使的任期可能即將結束，但否認相關指控。
美國總統川普（Donald Trump）的新任新聞秘書札卡利亞（Katie Zacharia）今天在她就任後的首場白宮新聞簡報會中表示：「我們已要求季伏爾（KimberlyGuilfoyle）大使辭職。」
川普隨後在白宮接受媒體聯訪被問及此事時表示，季伏爾去了希臘，「她做得很好，但我們不喜歡所看到的報導」。
針對相關指控，季伏爾在X發文寫道，這些指控並非事實，「我打算為維護自己的名譽、聲譽與正直進行堅決的辯護」。
她還說，自己「擔任大使的任期可能即將結束」，但她對川普總統、美國優先（America First）運動及自己所熱愛國家的承諾，永遠不會終止。
現年57歲的季伏爾曾任福斯新聞頻道（Fox News）主持人，也曾是川普長子小唐納．川普（DonaldTrump Jr.）的未婚妻。
傳出季伏爾涉及不當行為後，兩位知情人士上週向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）證實，美國國務院監察長辦公室目前正對季伏爾展開調查。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前報導，季伏爾在2025年7月的參議院人事聽證會前不久，曾要求川普支持者德特斯（Eric Deters）替她償還10萬美元個人信用卡債務。
華爾街日報也根據錄音對話等其他紀錄指出，季伏爾曾炫耀由希臘富商出錢的奢華旅遊。
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